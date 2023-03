La Junta defiende un aumento del 30% en políticas de igualdad y PSOE le recrimina su "feminismo impostado"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía el incremento en un 30% de los programas que repercuten en la igualdad entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía, para explicar que, según el 'Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de 2023', los programas presupuestarios con clasificación 'G+', con mayor impacto en la igualdad de género, son 57 programas que alcanzan la cifra de 24.630 millones de euros, cuando en 2018 eran 44 programas y una dotación de 18.895 millones.

En el transcurso de una interpelación del PSOE sobre política general en materia de igualdad, la parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha sostenido que "a ustedes no les importan las mujeres, les importan los votos", mientras ha criticado el "feminismo impostado" del partido de la derecha y la utilización "electoralista, partidista, demagógica y ruin" que éste ha hecho de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la ley de 'solo sí es sí', según una nota de este partido.

"La apuesta por la igualdad se demuestra y constata con hechos, no con palabras", ha enfatizado la consejera, quien ha defendido la necesidad de "alzar la voz contra el machismo" y de dar pasos constatables en pro de una sociedad más igualitaria, según una nota de la Junta de Andalucía.

La consejera de Inclusión Social ha remarcado el aumento de la representación política por cuanto, mientras en el Gobierno de la Junta de Andalucía en 2018 la proporción entre hombres y mujeres con altos cargos era del 55,7% para los hombres y de un 44% las mujeres, en 2023 la proporción de altos cargos desempeñados por hombres y mujeres es de un 49% y un 51, respectivamente, una subida de siete puntos en la representatividad femenina en los puestos de mayor responsabilidad de la administración autonómica.

Loles López ha destacado iniciativas como el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028, y la primera Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-2026.

La consejera de Inclusión Social ha reivindicado la mejora en los últimos cuatro años en la brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía, por cuanto ha descendido un 12,7%, tres puntos más que la media española (9,6%), así como entre 2019 y 2022 el empleo femenino ha aumentado un 10,9%, 4,5 puntos por encima de la media española, así como que Andalucía aporta uno de cada cuatro empleos de mujeres al conjunto del país.

López ha desglosado iniciativas de otros departamentos del Gobierno andaluz, como la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y los 16 millones de euros de ayudas a mujeres jóvenes o el programa de la Consejería de Empleo de inserción laboral, dirigido a 189 mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual.

INTEGRACIÓN DEL TELÉFONO DE LA MUJER EN EL 112

Ha subrayado el acuerdo con la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa para integrar el Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999) con la plataforma tecnológica del 112.

Cuando el teléfono de emergencias reciba un aviso de cualquier tipología relacionada con violencia de género, de forma simultánea, con un simple clic de ratón, la información será conocida por los especialistas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para poner en marcha todo el proceso de asesoramiento y acompañamiento.

López ha destacado el programa CoeducAndalucía, que se extenderá a los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dirigido a alumnos, padres y profesores, que incluye nueve guías didácticas sobre la conciliación, la visibilización de las mujeres, la orientación vocacional académica y profesional, la educación afectivo-sexual o la prevención de la violencia.

PSOE: NO VAMOS A CONSENTIR NINGUNA LECCIÓN

"No vamos a consentir ninguna lección", ha subrayado la diputada socialista Mercedes Gámez, quien ha destacado ante la polémica ocasionada por la Ley Orgánica 10/2022 y sus efectos con reducciones de penas de prisión y excarcelamientos que "ante lo que ha sucedido hay dos opciones: trabajar por reformarla para asegurar que no se sigan produciendo estos efectos, proteger a las víctimas y aumentar la prevención o utilizarla de manera electoralista, partidista, demagógica y ruín, poniendo contadores de agresores, sobreactuando, con un feminismo impostado que no saben de dónde les ha venido".

Gámez, que ha instado al gobierno andaluz a aumentar los recursos propios en materia de Igualdad, ha criticado también la falta de apoyo a las asociaciones de mujeres, sobre todo, a las más pequeñas.

Durante su interpelación a la consejera de Inclusión Social, la parlamentaria socialista le ha recordado los planes pendientes, como el de Sensibilización contra la Violencia de Género, que lleva tres años y medio de retraso; el de Formación del Personal de la Junta de Andalucía en materia de Igualdad y contra la Violencia de Género, o el de Lucha contra la Brecha Salarial en Andalucía.

Gámez ha instado al gobierno de Moreno a que se eliminen comportamientos sexistas y machistas del ámbito de la vida pública, incluso de la radiotelevisión pública, "en donde hemos asistido a debates deleznables sobre el cuerpo o la forma de vestir de ministras, sin que ustedes hayan hecho nada"

Ha exigido a la Consejería de Igualdad que aumente las partidas propias destinadas a la Violencia de Género y no que siga reduciendo progresivamente su aportación destinando el dinero del Pacto de Estado a políticas que han venido siendo siempre estructurales de la propia Junta de Andalucía.

Le ha instado a la ampliación de las partidas destinadas a los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) y a garantizar la existencia de profesionales a jornada completa con fondos públicos, no con conciertos con entidades, no con programas de una duración determinada, sino aportando para la estructura estable de personal.

Ha reclamado educación afectivo sexual en todos los centros sostenidos con fondos públicos, una información y formación muy necesaria.

En materia sanitaria, Gámez ha subrayado que es imprescindible una atención específica y especializada a la salud de la mujer, a las enfermedades propias del sexo femenino, una mayor humanización de la atención ginecológica, maternal y obstétrica. Así, como la reducción de las listas de esperas.

Tras reclamar políticas específicas para mujeres jóvenes junto al Consejo Andaluz de la Juventud, Gámez ha calificado la violencia de género como la mayor expresión de desigualdad, por lo que ha reclamado al gobierno andaluz que aumente las partidas propias, la red de recursos habitacionales, que aumente las ayudas al alquiler para víctimas y que mejore la coordinación entre los instrumentos de atención a las víctimas, así como que ponga ya en marcha los centros de crisis 24 horas en todas las provincias, tal y como le obliga la ley.