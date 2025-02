La Junta defiende "la discreción y la prudencia" en la negociación en Veiasa, que "avanza"

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defiende la discreción y la prudencia en las negociaciones en la emrpesa Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa). "Lo de ir radiografiando, radiofonando, locutando lo que ocurre en esas mesas de negociación, a mí no me parece lo mejor, no me parece necesariamente lo más inteligente".

"Yo, por respeto a los instrumentos de negociación y a esas mesas de negociación, prefiero que sigan en ese ámbito", ha señalado en respuesta a una pregunta, en comisión parlamentaria, del diputado del grupo parlamentario socialista Manuel Enrique Gaviño, al respecto.

No obstante, sí ha afirmado que "se está avanzando en el proceso de negociación para la formalización del cuarto convenio colectivo de Veiasa, en el marco de la negociación que se está manteniendo con la representación legal de los trabajadores".

Tras reconocer que está siendo "un proceso largo", con 18 reuniones de la mesa negociadora, la última el pasado 21 de febrero, y con "transparencia", ya que la actas están disponibles en Internet, además de once encuentros de carácter técnico para profundizar en determinados aspectos de la negociación, el consejero ha recordado que ya hubo un preacuerdo, ratificado el pasado 16 de octubre, en puntos claves de la negociación, como horarios y trabajos en sábados, plus de calidad de la producción, días de asuntos propios, plus de toxicidad y peligrosidad y categorías profesionales.

"El pasado 3 de febrero se reanudaron las negociaciones y hasta el momento podemos afirmar que avanzan. La mejor muestra de ello es que en lo que va de 2025 se han celebrado hasta cuatro reuniones. Además, conforme hablamos, desde ayer y a lo largo del día de hoy está teniendo lugar en la sede de la Consejería de Empleo una nueva reunión de la mesa negociadora, con la participación de unos 25 representantes, con el propósito de seguir acercando posturas para conseguir acuerdos que favorezcan a todas las partes", ha detallado el consejero.

Entrando en algo de detalles, Paradela ha explicado que, en estos momentos, se está analizando y redactando con detalle el articulado del nuevo convenio.

PSOE-A: "VEIASA ES UN TEMA TABÚ" PARA LA JUNTA

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario socialista Manuel Enrique Gaviño, ha insistido en su intervención en traer esta problemática al Parlamento, aunque sea "un tema tabú", Veiasa, "aquel del que dice que es mejor no hablar para no estropearlo".

"Esa empresa por la que pasan al menos una vez al año y de la que tienen el recuerdo de que su personal recientemente estuvo en huelga y concentrándose, reclamando dignidad en el trabajo", ha subrayado Gaviño para luego señalar que "se ha intentado imponer una ley del silencio sobre Veiasa".

Tras preguntar por las negociaciones del convenio colectivo y por el escenario económico, así como por detalles como los horarios, las jornadas, complementos y las categorías profesionales, ha llegado a la cuestión "de interés", los plazos para ver el convenio colectivo publicado y las medidas ejecutadas.