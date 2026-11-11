Junta defiende en el Parlamento un Presupuesto para 2027 que aporta "estabilidad y seguridad", con ausencia de oposición

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, interviene durante el pleno del Parlamento. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Primera jornada del Pl - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido este miércoles ante el Pleno el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2027, garantizando que aportan "estabilidad y seguridad" para el futuro de la comunidad, "consolidan el crecimiento económico y el empleo alcanzados" en los últimos años y blindan los "servicios públicos" esenciales.

Así se ha pronunciado Carolina España durante su intervención inicial ante el debate de totalidad del proyecto de Ley de los Presupuestos de 2027, al que no han asistido, por apoyar la huelga general, los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, pese a que presentaron sus respectivas enmiendas a la totalidad al texto.

En referencia a la ausencia de la oposición, la consejera lo ha atribuido a una muestra de "su falta de sentido de la responsabilidad". "No les interesa lo que sea de los andaluces el próximo 1 de enero, solo les preocupa lo que sea de ellos mismo después del 29 de noviembre", ha dicho. "Esa, y no otra, es la verdadera motivación del plantón de la oposición en el día de hoy", ha señalado España. Se trata de los primeros presupuestos andaluces del gobierno de coalición de PP-A y Vox, una "mayoría de estabilidad que servirá profundizar en la transformación de Andalucía, reforzar los servicios públicos y el bienestar social y consolidar el crecimiento económico y el empleo alcanzados en los últimos años", según la consejera.

"Estas cuentas las presentamos porque Andalucía necesita seguir ampliando su capacidad para generar empleo, atraer inversiones, fortalecer sus servicios públicos y continuar mejorando la vida de los andaluces", ha explicado España, quien ha resaltado además que se trata del primer Presupuesto de la legislatura del Gobierno de coalición.

"En apenas cuatro meses, el Gobierno de Andalucía ha convertido sus compromisos en decisiones presupuestarias y ha definido una dirección para los próximos años. Andalucía tiene presupuestos, España no", ha indicado la consejera, quien ha dicho que "gobernar es dar la cara, rendir cuentas y, sobre todo, poner el futuro en marcha".

Por eso, ha defendido que "presentar las cuentas cada año es una obligación legal y una responsabilidad política: ofrecer certidumbre a los andaluces y someter las decisiones del Gobierno al examen de esta Cámara", ha resaltado, "normalizar que un Gobierno no presente nuevos presupuestos debilita la rendición de cuentas y priva al Parlamento del debate anual sobre las prioridades del Gobierno".

Durante el debate de totalidad del proyecto de ley, España ha destacado que se trata del "presupuesto más alto de la historia de Andalucía", con 54.716,7 millones de euros y un crecimiento de 3.118,8 millones más que en 2026 (un 6% más) respecto al ejercicio anterior.

SOLIDEZ ECONÓMICA Y RIGOR PRESUPUESTARIO

La consejera ha destacado que el Presupuesto de 2027 se ha elaborado con una previsión de equilibrio presupuestario, déficit cero. El escenario macroeconómico contempla un crecimiento del PIB del 2,3% en 2027. En materia de empleo, se prevé un aumento del 2,5% del número de ocupados, hasta alcanzar los 3,78 millones.

Asimismo, el Presupuesto consolida la política de bajadas fiscales del Gobierno andaluz y avanza hacia la octava bajada de impuestos desde 2019, con especial atención a los tributos relacionados con la vivienda, según España.

Así, se recoge una nueva rebaja de 0,25 puntos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), la ampliación de los límites de renta para acceder a los tipos reducidos y superreducidos (de 150.000 a 200.000 euros y de 250.000 a 300.000 euros en caso de familias numerosas y personas con discapacidad), y una bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la transmisión de la vivienda habitual entre hermanos.

Asimismo, se incluirá a las familias numerosas como nuevo colectivo en la actual deducción del alquiler de vivienda habitual en IRPF. Por su parte, en el sector primario, las tasas se reducen un 12,5%, con el objetivo de alcanzar una rebaja del 50% al final de la legislatura.

En este punto, Carolina España se ha referido a la "revolución fiscal" puesta en marcha en los últimos ocho años, que ha supuesto la bajada de todos los impuestos de competencia autonómica y ha convertido a Andalucía en una tierra más atractiva para la inversión.

En 2027 se incorpora además una reducción de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, para rentas de hasta 60.000 euros, dentro del compromiso de reducir un punto la tarifa durante la legislatura.

Los ingresos no financieros ascienden a 50.015,9 millones de euros, un 8,7% más que en 2026 y los recursos propios (autofinanciada) alcanzan los 43.595,9 millones de euros y representan el 79,7% del presupuesto.

"Es decir, casi el 80% del presupuesto de gastos se financia con recursos propios de la Junta a pesar de la incertidumbre por la ausencia de presupuestos del Estado durante una legislatura entera y la infrafinanciación que sufre Andalucía por la falta de un sistema de financiación autonómico justo", según España.

Por su parte, los ingresos tributarios alcanzan los 27.955,5 millones de euros, un 8,2% más que en 2026, y representan el 55,9% de los recursos del presupuesto. "Cuando se bajan los impuestos, las familias gastan más, las empresas invierten más y la economía crece", ha explicado.

Por otro lado, las inversiones contempladas en el Presupuesto de 2027 ascienden a 5.901,2 millones de euros.

DOS DE CADA TRES EUROS PARA POLÍTICAS SOCIALES

Carolina España ha desglosado que estas cuentas servirán para reforzar la inversión en sanidad, educación y dependencia; impulsar las políticas de vivienda; apoyar al tejido productivo y avanzar en infraestructuras de transporte, agua y litoral.

"Estas cuentas sitúan a las personas y los servicios públicos en el centro de la acción del Gobierno andaluz", ha asegurado, "no es una declaración de intenciones: es una decisión política y presupuestaria".

Los servicios públicos esenciales siguen siendo la prioridad del Ejecutivo andaluz, de manera que las políticas sociales alcanzan los 35.246,7 millones de euros, el 64,4% del presupuesto, y crecen un 7,8% respecto a 2026.

La sanidad recibe 17.037,5 millones de euros, 1.034 millones más que en 2026, lo que supone un incremento del 6,4%. La cifra representa el 31,1% del presupuesto total y el 48,3% del gasto social.

En materia de Educación, el presupuesto para 2027 asciende a 11.889,7 millones de euros, 648,3 millones más que en 2026, un 5,7% de incremento.

Respecto a la atención a la dependencia, el presupuesto de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad asciende a 4.297,5 millones de euros, un 17,8% más que en 2026. La consejera de Economía ha resaltado además que las cuentas andaluzas ponen el foco en la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, cuyo presupuesto asciende a 954,6 millones de euros, un 22% más que en 2026. En concreto, las actuaciones específicas en materia de vivienda suman 900,2 millones, a lo que se añade el impacto estimado de 130,8 millones de euros de las nuevas bajadas de impuestos en este ámbito.

El Presupuesto destina 6.785,2 millones de euros, un 12,4% del total, a políticas de apoyo al tejido productivo, "aliado estratégico para la transformación económica y el desarrollo industrial de Andalucía", ha resaltado la consejera.

En materia de Empleo, por su parte, el 78% de los presupuestos de la Consejería para 2027 se concentra en tres grandes políticas: los incentivos para el empleo, con 424,57 millones de euros; la formación profesional, con 308,54 millones; y los servicios para el empleo, con 242,34 millones.