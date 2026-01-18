La Junta despliega ocho UVI y 10 ambulancias y moviliza sanitarios de Jaén tras el descarrilamiento de Adamuz

Archivo - Uvi Móvil del 061 en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. Por el momento todo el foco se centra en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

Según las mismas fuentes, el equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos en el siniestro, al que también han acudido efectivos del 061 de Bailén y se están incorporando el resto de las unidades del 061.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de ADIF donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicia y la estabilización previa al traslado a los hospitales.

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Además están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.