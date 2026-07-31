Junta destaca un "acuerdo sin precedentes" con los médicos, mientras que el Gobierno "ni dialoga"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i), interviene tras firmar un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (d). A 29 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucí - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este viernes el "gran acuerdo" firmado hace dos días con el Sindicato Médicos Andaluz (SMA) para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, frente a un Ministerio de Sanidad que "no dialoga ni se sienta" a hablar con ellos.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha señalado que lo que ha hecho la Junta es dialogar y escuchar y establecer un mecanismo de colaboración permanente con los profesionales sanitarios.

"Lo que hemos decidido es que no se puede mirar para otro lado y que hay que reconocer el esfuerzo que hacen nuestros profesionales, por supuesto los médicos, y no hay otro mecanismo, y así lo entiende el Gobierno de Andalucía, que el diálogo y la colaboración", según Sanz.

Ha manifestado que el acuerdo no tiene "precedentes" y supone "seguir reforzando la sanidad pública andaluza y apoyando, en este caso, al colectivo de médicos", como se hará con otros colectivos profesionales del sector sanitario.

El consejero ha insistido en que, frente a un ministerio que "no se sienta con los médicos", la Junta ha logrado "cerrar un acuerdo sin precedentes" porque se "es consciente de que hay que apoyar a los profesionales sanitarios".

Se trata de un "gran acuerdo", según Antonio Sanz, que se va a extender a otros colectivos y que "forma parte de la manera de entender la gestión de gobierno, que es escuchando y contando con los profesionales".

Tras destacar que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no ha tenido ni un minuto" para sentarse con los médicos, ha recalcado que la Junta ha logrado "en pocas semanas" un "gran acuerdo de apoyo a los médicos".

Ha manifestado que los médicos tienen reivindicaciones que el Gobierno de la nación "no ha querido atender" siendo de su competencia, como el estatuto propio, la clasificación profesional, la regulación de la guardia, el cómputo del tiempo trabajado o la jubilación anticipada.