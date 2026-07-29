Sindicato Médico ve "difícilmente compatible" con el "diálogo" abierto con la Junta hacer huelga indefinida en Andalucía

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (3d), tras firmar un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (2i). A 29 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (3d), tras firmar un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (2i). A 29 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha señalado este miércoles que mantiene el "conflicto abierto" con el Ministerio de Sanidad en relación al Estatuto Marco que éste ha planteado, si bien ha apuntado que resulta "difícilmente compatible" promover una huelga indefinida en Andalucía tras el verano en este contexto ante el "espacio de diálogo" que ha abierto con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Así lo ha indicado el presidente del SMA en una rueda de prensa junto al titular de dicha consejería y vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al hilo de un acuerdo que ambos actores han firmado este miércoles en Sevilla.

A preguntas de los periodistas sobre las huelgas que el SMA está respaldando a nivel nacional junto a otros sindicatos contra el Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad, Rafael Ojeda ha señalado que el sindicato al que representa no puede "renunciar" a las movilizaciones en un contexto en el que mantiene "un conflicto abierto" con el departamento que dirige Mónica García en el Gobierno central.

No obstante, ha señalado que, con el acuerdo refrendado este miércoles, "se abre ahora un espacio de diálogo y de mejoras para el colectivo médico" en Andalucía que "difícilmente sería compatible con una huelga indefinida" en esta comunidad.

"Por tanto, nosotros tenemos que ser muy respetuosos con este tipo de medidas", ha añadido el presidente del SMA, que ha apuntado que su organización tiene "una buena relación con el resto de los sindicatos médicos a nivel nacional", y quieren "seguir trabajando en coordinación, en consenso y en equipo con el resto de los sindicatos médicos a nivel nacional para seguir luchando todos juntos" por las "reivindicaciones" del colectivo de "médicos y facultativos de España".

De esta manera, ha apuntado que, "en principio", la "posición" que mantiene "en este momento" el Sindicato Médico Andaluz es que "las movilizaciones de futuro no repercutan negativamente, como dice el acuerdo" suscrito con la Junta, "en la población andaluza", de modo que tendrán que "buscar las fórmulas para seguir adelante con nuestras movilizaciones".

CRÍTICAS AL MINISTERIO

Ojeda ha indicado además que "una parte fundamental de la responsabilidad de la huelga indefinida o de las huelgas" que el sindicato ha respaldado hasta ahora "la tiene la actitud contraria a la negociación", el "bloqueo absoluto" a la negociación que achaca al Ministerio de Sanidad, que "no ha hecho absolutamente nada por poner fin a la huelga".

"De hecho, con su actitud, en muchas ocasiones, daba la impresión de que casi quería fomentar o alentar la huelga, porque, a fin de cuentas, las consecuencias las pagan los pacientes, las pagan las comunidades autónomas, pero parece que a ellos políticamente no les perjudicaba y que a ellos no les importaba que la huelga siguiera adelante", ha argumentado el presidente del SMA en referencia a la actitud del Ministerio de Sanidad.

Ha agregado que, "como médicos y como sindicatos médicos", se tienen que plantear si están "dispuestos a seguir adelante con una movilización que perjudica al sistema, a los pacientes, que supone un sacrificio enorme por parte del colectivo médico, y que al final no está conduciendo a nada".

En ese punto, el presidente del Sindicato Médico Andaluz ha señalado que su "apuesta en este momento es por el diálogo, por unas manifestaciones y movilizaciones que no repercutan negativamente en la asistencia a los pacientes", si bien ha apostillado que "esto no quiere decir que en el futuro esto vaya a seguir siendo así", porque "dependerá de cómo avancen las cosas", ha avisado.

Ha indicado además que desde el SMA quieren "consensuar" todo esto "con los compañeros a nivel nacional". "Nosotros no queremos ir por libre en esto, porque además también es un hecho que haya muchas comunidades autónomas que están alcanzando acuerdos con sus respectivos gobiernos, con sus consejerías y también hay un clima nuevo, un ambiente nuevo", ha abundado.

En ese punto, el presidente del Sindicato Médico Andaluz ha aprovechado para animar al consejero andaluz de Sanidad a que, "a nivel nacional, el Partido Popular (PP) también adopte una posición nacional común a todas las consejerías", y que el propio PP, "como partido llamado a gobernar España tarde o temprano, también adopte una posición sobre la situación del conflicto médico a nivel nacional", y que "no sean sólo las comunidades autónomas las que estén gestionando esta crisis", ha concluido Rafael Ojeda.