PSOE-A denuncia que el acuerdo Junta-SMA confirma que las protestas de sanitarios eran una "huelga política" para Moreno

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SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha denunciado que el acuerdo firmado ayer miércoles entre la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) evidencia que "las protestas" de sanitarios eran "una huelga política" para el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En su cuenta en la red social X, Prieto ha manifestado que se ha evidenciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno "tenía en sus manos resolver" estas protestas de los sanitarios, pero "prefirió alimentarlas para confrontar con el Gobierno de España".

Ha recordado a los "miles de pacientes afectados" y a las "miles de personas enfermas que se quedaron sin citas, pruebas y operaciones". "Este es el moderado presidente andaluz", ha expresado sobre Moreno.