La Junta destaca el apoyo y solidaridad de Andalucía con las víctimas de Adamuz (Córdoba): "Todos nos hemos implicado"

Los consejeros de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en la misa funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba). - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; y los consejeros de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han asistido este domingo a la misa funeral en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han lamentado la pérdida de las víctimas y han destacado el apoyo e implicación por parte de toda Andalucía hacia los afectados por el siniestro: "Ha sido un sufrimiento continuo; todos nos hemos implicado de una forma directa con ellos", ha expresado Aguirre.

En declaraciones a los medios, tanto el presidente como el consejero de Justicia han mostrado sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos, así como han puesto en valor la entrega del resto de la comunidad andaluza durante el duelo por este trágico suceso. "Hay que destacar el comportamiento que ha tenido este pueblo, que yo creo que es un buen reflejo de la solidaridad y la implicación que tenemos todos los andaluces a la hora de cuando hay que dar ese paso para adelante, esa voluntariedad que tenemos", ha subrayado Aguirre.

Asimismo, el presidente del Parlamento andaluz ha puesto en valor la importancia de acompañar a las víctimas y el "sufrimiento colectivo de todos los andaluces" por el accidente. "Hemos vivido con ellos, con sus familiares, su sentimiento; yo creo que ese sentimiento tenemos que canalizarlo", ha expresado. Por último, ha deseado una pronta recuperación a los heridos que se encuentran ingresados aún en los hospitales, especialemente, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. También, Aguirre ha declarado que espera que se tomen medidas frente a estos sucesos "para que no vuelvan a pasar".

Por su parte, Nieto ha afirmado que esta misa funeral, organizada por la Diócesis de Córdoba, es "la primera oportunidad que tenemos ya de despedir a las personas que perdieron la vida en el accidente". "Podemos despedirnos desde la empatía y desde las emociones y quienes sí somos cristianos, pues desde la oración, para poder trasladarle a las familias que están desoladas y que han sufrido en estos días algo que ni siquiera se habían imaginado, toda nuestra solidaridad y todo nuestro compromiso", ha señalado el consejero.

Igualmente, el titular de Justicia ha agradecido que los afectados "hayan sentido de cerca permanentemente al pueblo de Adamuz, a la provincia de Córdoba, a las personas que han trabajado, a los profesionales que han desarrollado su actividad". "A partir de ahora tenemos que consolarles y tenemos que acompañarles en el duelo que están viviendo y que es tan importante como lo que ha ocurrido", ha asegurado.