La Junta destaca que una de cada tres incorporaciones al campo andaluz son mujeres menores de 40 años

1109544.1.260.149.20260808105958 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que una de cada tres personas beneficiarias de las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo andaluz es una mujer menor de 40 años, en una convocatoria dotada con 130 millones de euros que ha permitido la incorporación de más de 2.500 jóvenes a la agricultura y la ganadería de la comunidad.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Pacheco ha situado este programa entre las actuaciones de las que se siente "más orgulloso" de la pasada legislatura y ha defendido que sus resultados demuestran que Andalucía cuenta con un sector primario "moderno, atractivo y con futuro".

"Hemos atendido el 100% de las solicitudes" que cumplían los requisitos de la convocatoria, ha explicado el consejero, quien ha destacado especialmente la presencia de mujeres entre los nuevos profesionales que han decidido dedicarse a la agricultura o la ganadería.

"Uno de cada tres solicitantes es una chica menor de 40 años que decide hacerse agricultora o ganadera en Andalucía. A mí me parece espectacular", ha afirmado.

Fernández-Pacheco ha asegurado que el resultado de esta convocatoria le produce una "especial ilusión" y ha considerado que, en este ámbito, puede hablarse de "objetivo cumplido".

El consejero ha rechazado, no obstante, atribuir estos resultados únicamente a la actuación de la Administración autonómica y ha sostenido que la elevada demanda de las ayudas responde fundamentalmente al atractivo que mantiene el sector entre las nuevas generaciones.

"No porque la Consejería lo haya hecho bien, que creo que lo hemos hecho, sino sobre todo porque demuestra que tenemos un sector moderno, un sector atractivo y un sector que tiene futuro. Y esa es una gran noticia para Andalucía", ha manifestado.

Fernández-Pacheco ha defendido así que las ayudas públicas son importantes para facilitar la puesta en marcha de los proyectos de los jóvenes agricultores y ganaderos, aunque ha rechazado que sean el principal motivo que lleva a una persona a elegir el sector primario como profesión.

En este sentido, ha señalado que cuando una persona decide a los 18 o 20 años a qué quiere dedicarse, una de las primeras cuestiones que se plantea es si podrá ganarse la vida con esa actividad.

Por ello, ha sostenido que las ayudas destinadas a incentivar la incorporación al campo no constituyen por sí solas una motivación suficiente para desarrollar una carrera profesional en la agricultura o la ganadería.

"Nadie se incorpora porque la Junta te vaya a dar una ayuda a los 18 años y ya el resto de tu vida, no", ha asegurado.

A juicio del consejero, la decisión de dedicarse profesionalmente al campo responde a que los jóvenes perciben que pueden encontrar en él una actividad económicamente viable y desarrollar su proyecto de vida.

El titular de Agricultura ha definido las ayudas de la Junta como "ese empujón" que permite a los nuevos agricultores y ganaderos contar con una base económica para convertir sus proyectos en una realidad.

"Las ayudas de la Junta de Andalucía son ese empujón que te permiten que tu sueño tenga pilares sólidos y que esa idea que tú tienes en la cabeza cuente con la financiación y el apoyo necesario como para poder llevarla a cabo", ha explicado.

Sin embargo, ha vuelto a insistir en que la motivación principal para incorporarse a la actividad agraria debe encontrarse en las propias posibilidades que ofrece el sector.

Pacheco ha puesto especialmente en valor el peso de las mujeres en estas nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que tradicionalmente ha contado con una presencia masculina mayoritaria.

Para el consejero, que más de 2.500 jóvenes hayan deidido incorporarse al campo y que las mujeres tengan ese peso entre los beneficiarios demuestra que Andalucía avanza "por el buen camino".

Ha matizado, no obstante, que todavía "queda mucho por hacer" y ha rechazado "tirar las campanas al vuelo" o considerar resueltos los problemas de relevo generacional del sector.

"DEMOCRATIZAR" LA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO

Entre las medidas necesarias para continuar haciendo atractiva la actividad agraria para los jóvenes, Fernández-Pacheco ha situado la incorporación de nuevas tecnologías a las explotaciones.

El consejero ha defendido que la innovación puede contribuir a hacer más cómodo el trabajo y aumentar el atractivo de la agricultura y la ganadería para las nuevas generaciones, pero ha advertido de que el acceso a esas herramientas no puede quedar restringido únicamente a quienes dispongan de mayores recursos económicos.

Por ello, ha abogado por "democratizar esas nuevas herramientas que la innovación nos da" con el objetivo de hacer más cómodo el trabajo y favorecer que la actividad resulte más atractiva.

Fernández-Pacheco ha vinculado asimismo el relevo generacional a la capacidad del sector de mantener su rentabilidad y ha señalado que la Junta debe trabajar en diferentes ámbitos para que agricultores, ganaderos y pescadores puedan ganarse la vida con su actividad.

En este sentido, ha mencionado cuestiones como el uso de materias activas y fitosanitarios, la competencia o la comercialización como algunos de los frentes que afectan a la viabilidad de las explotaciones.

LA FALTA DE MANO DE OBRA, ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Junto al relevo generacional, Fernández-Pacheco ha situado la falta de mano de obra entre los problemas más importantes a los que se enfrentan actualmente las cooperativas andaluzas.

"Es un problema, yo me atrevería a decir que, si no el primero, el segundo o el tercero que tienen la gran mayoría de las cooperativas de nuestra comunidad autónoma", ha asegurado.

El consejero ha explicado que se trata de una preocupación que le trasladan habitualmente durante sus visitas a cooperativas de toda Andalucía.

Fernández-Pacheco ha añadido a esta situación el problema del absentismo laboral y ha llamado a reflexionar sobre si el actual marco legal permite compatibilizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores con la seguridad que, a su juicio, necesitan los empleadores cuando incorporan personal a sus explotaciones o empresas.

En este punto, ha reivindicado la importancia del diálogo social para abordar la situación y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico lo considera una prioridad.

"Nosotros somos un Gobierno que el diálogo social lo llevamos tatuado en la frente porque el presidente Juanma Moreno nos lo indica desde el primer día a todas las consejerías", ha afirmado.

Frente a ello, el consejero ha criticado que el Gobierno de España, competente en la regulación de las condiciones laborales, "hace mucho tiempo que perdió esa bandera", una situación que, según ha concluido, "padecemos todos".