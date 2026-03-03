La Junta destaca el "cambio de tendencia" del paro en Andalucía y subraya que lidera la bajada frente a subida nacional

1065134.1.260.149.20260303105857 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado los datos de paro registrado correspondientes al mes de febrero en Andalucía, destacando el "cambio de tendencia" que, a su juicio, reflejan los datos de paro de febrero en Andalucía y ha subrayado que la comunidad ha logrado el "mejor resultado de todo el país" en un mes en el que el desempleo ha aumentado en el conjunto de España.

Según un comunicado remitido a los medios, Blanco ha señalado que el balance del mes es "muy positivo por varios motivos", comenzando por el hecho de que "invierte claramente la tendencia nacional". "Mientras que en España el paro se incrementa en 3.584 personas, en Andalucía se reduce en 2.629", ha afirmado.

La consejera ha incidido en que Andalucía ha sido "una de las únicas seis regiones con caída del desempleo en febrero" y ha remarcado que el descenso registrado en la comunidad "supera en más del doble al conseguido por la segunda región con mayor descenso, el País Vasco".

Asimismo, ha puesto el foco en el comportamiento provincial, destacando que Cádiz ha logrado "el mejor comportamiento a nivel nacional", con un balance más favorable que el de comunidades completas como Baleares, Asturias o Canarias.

Blanco ha contextualizado los datos en una evolución más amplia y ha defendido que se consolida una tendencia positiva. Ha señalado que el número total de personas desempleadas en Andalucía, aun siendo "más elevado de lo que desearíamos", es "el segundo más bajo en 18 años", situándose en 588.474 personas.

En este sentido, ha destacado que la cifra mantiene a la comunidad "bajo el umbral de los 600.000 parados", una cota que, según ha enmarcado, "tan solo hemos rebasado una vez de forma puntual en los últimos nueve meses".

La consejera ha subrayado que son ya "tres febreros consecutivos, los de 2024, 2025 y 2026, en los que se registran caídas del paro en nuestra región, algo que nunca había ocurrido en casi 20 años desde el 2007". A ello ha añadido que, en comparación con febrero del año anterior, hay en Andalucía 56.000 parados menos.

"Es decir, hemos logrado generar oportunidades laborales para casi 155 desempleados al día durante los últimos doce meses", ha afirmado, incidiendo en que se acumulan 58 meses de descensos interanuales consecutivos.

Blanco ha atribuido estos resultados a "un esfuerzo colectivo" y ha señalado que el paro ha descendido "en todos los sectores, en especial en los servicios, con 2.371 personas menos", registrándose únicamente "un repunte entre el colectivo sin empleo anterior".

También ha destacado la aportación femenina al descenso del desempleo, al indicar que "las mujeres han aportado el 63% de todo el descenso de paro a lo largo del último año".

En materia de afiliación, la consejera ha resaltado que Andalucía ha sumado "otros 9.076 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes, casi el 10% del incremento nacional", lo que ha permitido recuperar "el listón de los 3 millones y medio de cotizantes".

Entre ellos, ha señalado que se contabilizan "1.349 nuevos trabajadores autónomos que sitúan la cifra total en 591.164", reforzando a Andalucía, según ha afirmado, "como el gran referente nacional del emprendimiento en España".

La titular de Empleo ha concluido que "queda aún mucho por hacer", aunque ha defendido que los datos conocidos constituyen "el mejor aval para continuar trabajando de la mano de nuestro tejido productivo en favor de seguir creando más empleo y de mayor calidad para todos y cada uno de nuestros ciudadanos".