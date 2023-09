La Junta destaca que financiará obras para abastecer de agua a vecinos del norte de Córdoba "pese a no ser competente"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha destacado este jueves que el Gobierno regional financiará obras, a través de la Diputación, para permitir el abastecimiento de agua potable para los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato en el norte de la provincia cordobesa, que llevan sin la misma desde mediados de abril, todo ello "pese a no ser la administración competente".

En una respuesta en el Parlamento a preguntas del parlamentario de Vox Alejandro Hernández sobre el citado abastecimiento, la consejera ha aclarado que "el responsable del agua en esa zona es el Estado", al que se "le avisó que no hicieran obras de emergencia" entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, a principios de este año, porque el agua de La Colada "no era apta para el baño", pero "la hicieron".

Igualmente, ha recordado que se les dijo que "fueran a Puente Nuevo y no lo hicieron", de manera que "ahora mismo la Junta no deja a los ciudadanos solos", de ahí que haya firmado ahora con la Diputación, tras "no querer" en el anterior mandato, "un acuerdo que permita abastecer económicamente las soluciones que la administración provincial pone encima de la mesa".

Así, Crespo ha indicado que este miércoles el secretario general de Agua, Ramiro Angulo, "se ha sentado con la Diputación para ver ya las soluciones definitivas, que hoy se anuncian en una rueda de prensa", de manera que ha mencionado que "la solución técnica en la primera fase es la incorporación de tecnología y técnicas de ultrasonido para eliminar materias activas, con seis meses, con una financiación bastante alta, que la Junta de Andalucía, a pesar de no ser la competente, va a financiar".

Tras ello, "en una segunda fase, a más largo plazo, está la mejora de modernización de sistemas de última generación, de sistemas de decantación y filtros en la ETAP de Sierra Boyera", siendo "una obra mucho mayor que tiene que ver con un anteproyecto y con una reconversión de la ETAP, que dura más tiempo".

Por tanto, ha valorado que "hay una obra a corto plazo por parte de la Diputación y una obra a largo plazo", algo para lo que "la Junta pone el dinero encima de la mesa", ha defendido, citando en este caso el decreto de sequía y "a pesar de ser cuenca del Guadalquivir y Guadiana".

En espera de ver "cómo funcionan las posibles soluciones, porque esto no es una regla de tres, ni tampoco una ciencia exacta", Crespo ha resaltado que el Gobierno regional "apoya a la administración que intenta dar una solución y dando económicamente desde la Junta las posibilidades".

Además, la consejera ha apuntado que "en 2008 había allí una obra a medio hacer y hay unas tuberías que se estudian, porque hay un dinero público de 15 millones de euros que habrá que ver qué pasó allí", de forma que "de todo eso viene lo que tenemos actualmente, que es que no se hicieron las obras en su momento y ahora también el Estado no se hace responsable", ha lamentado, para apostillar que "la Junta apoya económicamente" y se hará la obra "lo más ágilmente posible", ha afirmado.

"NADIE ASUME LA CULPA"

Por su parte, Hernández ha avisado de la situación que atraviesan los 80.000 vecinos del norte de la provincia que "en los grifos de sus casas no tienen agua para beber desde hace ya algunos meses", señalando que "al menos durante un mes los vecinos estuvieron bebiendo un agua no apta para el consumo, sin que nadie de ninguna de las tres administraciones implicadas asumiera la culpa de este desaguisado".

Al hilo, ha comentado que "se implementó una medida que pintaba muy mal, con la conexión de La Colada con Sierra Boyera", cuando "el agua trasvasada ofrecía ya muchas dudas", ha advertido.

Mientras, el parlamentario de Vox ha subrayado que "a día de hoy, los vecinos denuncian que la Diputación; la Confederación, es decir, la Administración Central del Estado, y la Junta de Andalucía se echan los trastos a la cabeza, mutuamente, sin responsabilizarse de la situación, sin ofrecer una solución y no llegar a un acuerdo a corto plazo, ni siquiera a medio plazo".

Asimismo, ha remarcado que "los agricultores no pueden atender sus cultivos, los ganaderos no pueden dar de beber a los animales y el resto del tejido productivo tiene que abastecerse de agua con camiones cisternas", algo que "está suponiéndoles unos costes inasumibles", ha enfatizado.

Entretanto, Hernández ha aseverado que "es una falta de actuación y una negligencia que viene de muchos años por parte de todas las administraciones, también de la Junta de Andalucía, cuando gobernaban los socialistas, pero también el PP gobernó el Estado y podían haber hecho avanzar algo durante los años que estuvieron".

Además, el parlamentario ha señalado que las soluciones que plantea la consejera "se van a dilatar en el tiempo, muchos meses", y eso, a su juicio, "no lo puede soportar la comarca".