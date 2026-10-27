La Junta destaca la labor de Salud Responde y del Centro de Emergencias 061 en la provincia de Jaén

Visita a la sala de coordinación del 061 - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén, Lucía Mónica Pérez, ha destacado la labor de Salud Responde y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Jaén. Durante el recorrido por las instalaciones, la delegada ha conocido de primera mano el funcionamiento de las salas de coordinación y de los equipos de emergencias.

Acompañada por la directora de Enfermería del Centro de Emergencias Sanitarias 061, María Fernández, y por la directora del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Jaén, Luisa Martínez, la delegada ha mantenido un encuentro con el equipo de gestión para conocer la actividad diaria de los profesionales sanitarios y técnicos, así como los medios con los que cuentan para la atención de las emergencias extrahospitalarias.

En la sala de coordinación de Salud Responde, Pérez se ha interesado por los servicios de acceso al Sistema Sanitario Público de Andalucía, que abarcan desde la gestión de citas sanitarias, vacunación y trámites administrativos, hasta información sobre medicación, preparación de pruebas diagnósticas, lactancia materna y salud sexual.

Asimismo, ha saludado al personal de enfermería que realiza el seguimiento de pacientes tras el alta hospitalaria, personas en cuidados paliativos y pacientes crónicos complejos.

Este centro también gestiona la renovación de tratamientos para pacientes crónicos a través de oficinas de farmacia, desarrolla acciones preventivas como el Plan de Prevención frente a las Temperaturas Extremas, tramita citas para el Registro de Voluntad Vital Anticipada y ofrece un servicio de teletraducción para facilitar la comunicación con pacientes que no hablan español.

Posteriormente, la delegada se ha trasladado a la sala del centro coordinador de urgencias y emergencias 061, que gestiona las demandas de los jienenses y ofrece apoyo al resto de Andalucía oriental. Las peticiones de asistencia son atendidas por profesionales de teleoperación con formación específica, capacitados incluso para intervenir en caso de detectar una parada cardiaca.

Entre los principales motivos por los que los ciudadanos de Jaén solicitan atención al 061 destacan las alteraciones neurológicas --desvanecimientos, sospecha de ictus o alteraciones del nivel de conciencia--, seguidas de dolores no traumáticos, disnea o dificultad respiratoria, alteraciones de constantes vitales, traumatismos, problemas psiquiátricos, gastrointestinales y accidentes de tráfico.

Durante la visita, Pérez ha comprobado los sistemas tecnológicos y de comunicaciones empleados para coordinar la respuesta sanitaria. Desde este centro se mantiene una comunicación constante con los equipos asistenciales del 061, los dispositivos de urgencias de atención primaria y el resto de recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía para asegurar una respuesta coordinada en toda la provincia.