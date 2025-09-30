La Junta destaca que las pruebas de virus a las aves muertas en las últimas semanas en Córdoba "han dado negativo"

Archivo - Una suelta de aves en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, donde aparecieron aves muertas, cuyo análisis ha dado negativo a la presencia de virus. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado este martes que las pruebas practicadas a los cadáveres de las aves muertas que han ido apareciendo, a lo largo de las últimas semanas, en Córdoba capital y en distintos puntos de la provincia, "han dado negativo" en todos los casos, en cuanto a la presencia de virus.

De forma concreta y a través de un comunicado, desde la Administración autonómica se ha precisado, sobre los "resultados de las muestras tomadas a las aves encontradas muertas en distintos puntos de Córdoba", que de "los cadáveres encontrados en Villa del Río las muestras tomadas habían dado negativo" e, igualmente, "de los cadáveres hallados en el Guadalquivir, en Córdoba capital, las muestras tomadas han dado negativo".

En cuanto a "los cadáveres encontrados en la laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, las muestras tomadas han dado negativo", mientras que "de los cadáveres encontrados en el Complejo Medioambiental de Sadeco", en concreto en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con la que cuenta la empresa municipal en la salida de Córdoba por la carretera de Granada, "las muestra tomadas han dado negativo" a la presencia de virus.