Junta dice a trabajadores de empresas públicas que "estén tranquilos" tras auditorías y niega "intención de privatizar"

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha afirmado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que "los trabajadores de las empresas públicas estén tranquilos" una vez que el viernes de la pasada semana publicó las auditorías del sector público empresarial.

"No tenemos intención de privatizar nada", ha indicado Bendodo a preguntas de los periodistas.

"Ellos no son los culpables", ha sostenido el consejero de la Presidencia, en referencia a los trabajadores del sector público empresarial de la Junta de Andalucía, mientras que ha argumentado que la elaboración de las auditorías "no es ir contra los trabajadores" y ha sostenido que "toda persona que haya entrado por mérito y capacidad no tendrá ningún problema".

Bendodo ha señalado que "la Junta del PSOE dejó todo manga por hombro" con el argumento de que "el anterior Gobierno hizo una maraña de empresas públicas buscando el interés del PSOE, no de los andaluces".

El consejero de la Presidencia ha sostenido que "la Administración paralela es una herramienta más para ir dopados a las elecciones", ha indicado en referencia al PSOE, partido del que ha apuntado que ha permanecido "37 años agarrados al poder".

Tras indicar que "cualquier ciudadano hoy con un clic puede consultar las auditorías", Bendodo ha recordado que en el caso de la creación de la agencia Trade (Transformación y Desarrollo de Andalucía), aprobada este martes en el Consejo de Gobierno, "elimina cuatro empresas, pero los trabajadores siguen".

Con el convencimiento de que "no tenemos intención de privatizar nada, sino que la cosa funcione", el consejero de la Presidencia y portavoz ha precisado que "las auditorías son la opinión de una empresa experta" para precisar seguidamente de que "la decisión la toma el Gobierno" sobre la ejecución de las directrices planteadas en las auditorías.

"La auditoría es una hoja de ruta que marca una estrategia y a partir de ahí decide el Gobierno", ha precisado Bendodo.