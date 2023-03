La Junta ve la dimisión de la directora de la Guardia Civil como "un coletazo más de otro caso de corrupción socialista"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, dada la investigación de su marido en un caso de posible prevaricación, malversación y blanqueo de capitales, "es un coletazo más de otro caso de corrupción socialista en Andalucía".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha participado en el Foro de Sostenibilidad de Gaesco, donde ha apuntado que este caso "es un coletazo más de otro caso de corrupción socialista en Andalucía, en el que una familia se acaba beneficiando del gobierno en la Junta de Andalucía, por aquel entonces del PSOE".

"Nosotros no podemos más que respetar los procedimientos judiciales, esperar a que los tribunales se pronuncien y dictaminen sentencia, y alegrarnos, no solo como Gobierno andaluz, sino como andaluces, de que todo eso forma parte del pasado", ha señalado el portavoz.

De este modo, Fernández-Pacheco ha destacado que "aquí ya no se habla de corrupción, aquí ya no hay tramas familiares, aquí solo hay gestión, seriedad, y primar siempre el interés general de Andalucía por encima del interés particular", ha concluido.