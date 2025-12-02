Junta esgrime 4 millones en identificación genética en Memoria y Por Andalucía pide abrir más fosas ante 22 de 900

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, este martes en el Pleno del Parlamento durante el debate de la Interpelación sobre memoria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha comenzado este martes con una interpelación del Grupo Por Andalucía sobre memoria histórica. Mientras la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha reivindicado haber dedicado más de 4 millones a identificación genética, blandiendo un balance aquí del análisis desde 2019 de 4.166 víctimas y 2.700 familiares, así como el hecho de ser ella en persona "la que habla con las familiares cuando hay un positivo".

Tras replicar al grupo interpelante si con esos números "le parece poca política pública", ha inferido que el enfoque que le da la oposición a esta materia es para "hacer política".

"Hemos exhumado 2.840 víctimas", ha proclamado la consejera, mientras se ha quejado de afrontar "el proceso en solitario" sobre todo en identificación genética, aunque ha tenido en otros casos la colaboración de las entidades memorialísticas en localización y en exhumación.

El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha reprochado al Gobierno andaluz del Partido Popular que en sus siete años de ejercicio al frente de la Junta de Andalucía "han dejado morir en el cajón la mejor ley de memoria autonómica" y ha reclamado a la Administración autonómica que revise el mapa de fosas porque en estos momentos hay 22 abiertas de las 900 existentes en Andalucía, mientras que ha demandado "difusión de la Memoria para hacer pedagogía con los más jóvenes".

Ha reivindicado un ejercicio de las políticas pública en Memoria como un ejercicio donde supone "una vacuna para la democracia, es la forma de la democracia de protegerse" y ha instado a "rescatar la memoria de quienes defendieron la democracia".

Del Pozo ha afirmado que "si el mapa de fosas hay que actualizarlo, se actualizará" y que "no hay ningún problema en actualizar las fosas y que toda Andalucia sepa en qué estamos trabajando".

El debate ha incurrido en una comparativa con el último año de gobierno socialista, 2018, hacia donde lo ha llevado Del Pozo para cuestionar al diputado de Por Andalucía "si quieren que volvamos ahí", para argumentar que en 2017, año de aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, el Gobierno socialista dedicó "una partida de 15.000 euros para identificaciones".

Ha ahondado la consejera de Cultura en la comparativa presupuestaria para recordar que en 2018 la previsión presupuestaria de la Junta de Andalucía socialista para memoria era de 1,2 millones, de los cuales 170.000 euros era para el hallazgo de fosas y 180.000 para identificaciones y que su porcentaje de ejecución del Presupuesto era de un 49%.

Ha blandido Del Pozo un incremento presupuestario de 500.000 euros sobre la previsión de gasto inicial en identificaciones y ha sostenido que el actual Gobierno andaluz "nos hemos acercado a los dos millones y a una ejecución del 100%".

A estos argumentos económicos el diputado de Por Andalucía ha respondido con un "no le estoy pidiendo volver a 2018, sino que nos adaptemos a 2025, 2026", antes de ironizar sobre la conclusión de Del Pozo de atender "la urgencia" cuando remarca una subida presupuestaria con "la loca cantidad de medio millón" y que venga "a presumir de un presupuesto paupérrimo".

En la controversia sobre las identificaciones ha sostenido Patricia del Pozo que "la identificación es la pieza clave" para poder entregar los restos a las familias por cuanto ha blandido que "el tiempo corre en nuestra contra" tras advertir de que "los familiares están muy lejanos y los cuerpos muy deteriorados".

POR ANDALUCÍA: UN SOLO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE ADN

Gómez Jurado ha reclamado "aumentar los centros de bases de datos" tras señalar que "sólo un solo centro en Andalucía de reconocimiento de ADN", mientras ha sostenido que la política de Memoria descansa sobre "dos patas esenciales", que ha concretado en "justicia y reparación", además de insistir en "difundir el hecho" por cuanto ha retratado a alcaldes haciendo ese trabajo de apertura de fosas con la premisa de "hacedlo, pero que no se entere nadie".

El diputado de Por Andalucía ha criticado al Gobierno andaluz el hecho de no haber implantado el Instituto de la Memoria Democrática, previsto en la ley autonómica de 2017, así como que la Junta de Andalucía "no ha declarado ni un solo lugar de Memoria democrática desde 2019", reproches a los que ha sumado que "los comités de expertos se han abandonado" y que "han dejado sin recursos a las asociaciones", además de "dejar en manos de ellas la recuperación de la memoria".