La Junta espera que el proyecto minero en Fuente Obejuna (Córdoba) "salga adelante" con "respeto al marco jurídico"

Archivo - Vista de Fuente Obejuna en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, confía en que el proyecto minero de estaño Oropesa, ubicado en el término municipal cordobés de Fuente Obejuna, "salga adelante, pero siempre respetando el marco jurídico vigente", aspecto que se analiza en la Delegación Territorial, con la solicitud de documentación correspondiente.

Así lo ha destacado el consejero tras preguntarle el parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, en la Comisión de Industria por la situación actual del proyecto ante "la falta de avances reales tras años de anuncios", así como por las actuaciones de la Junta de Andalucía ante el Gobierno de España para "garantizar que las limitaciones de la red eléctrica no terminen frustrando".

En este sentido, Paradela ha afirmado que la mina de estaño, más concretamente de casiterita, "es un proyecto interesante, con una inversión en torno a 150 millones de euros y 170 empleos directos en la fase de funcionamiento", al tiempo que ha apuntado que "el estaño es un metal esencial para los desarrollos electrónicos".

Al respecto, ha citado que "es un elemento fundamental para la soldadura sin plomo y, aunque no está considerado un mineral crítico por parte de la Unión Europea (UE), sí que aparece en las listas de Estados Unidos, Canadá y Australia y podría verse incluido en sucesivas actualizaciones de la lista de la UE".

De este modo, ha subrayado que "Andalucía se convertiría con este proyecto en el primer productor europeo y además aumentaría más de 13 veces la capacidad actual de producción de la Unión Europea", de forma que "hablando de soberanía estratégica, es un proyecto que sería muy interesante que saliera adelante", ha enfatizado.

"Todo ello ha sido tomado en consideración por esta administración, que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno asignó la iniciativa a la Unidad Aceleradora de Proyectos", aunque ha precisado que "una minería de transferencia a cielo abierto en una zona con protección ambiental es de especial complejidad".

En este caso, ha expuesto que "si los proyectos industriales son complejos de tramitar, los de minería aún más", remarcando que "éste es un proyecto a cielo abierto en una zona que tiene protecciones ambientales y, por tanto, resulta de una complejidad acentuada".

Así, ha indicado que "precisa de la concurrencia de autorizaciones de diversa naturaleza, algunas de ellas correspondientes a diferentes administraciones, con la autorización ambiental, la autorización competente en materia de aguas y la autorización sustantiva minera que sería nuestra".

"INCOMPATIBILIDAD AMBIENTAL"

Según ha explicado el consejero, "la anterior solicitud fue resuelta negativamente debido a la resolución de incompatibilidad ambiental del proyecto emitida por la Delegación Territorial en materia medioambiental, por lo que hubo que redactar un nuevo proyecto".

En relación al mismo, ha indicado que "en lo que concierne al ámbito de esta Consejería, una vez completada la fase de investigación minera, la empresa presentó el 2 de abril de 2025 la solicitud formal de pase a concesión derivada de explotación, aportando tanto el proyecto de explotación, como el plan de restauración".

"Dicha solicitud está siendo analizada en la Delegación de Córdoba y se ha solicitado la documentación adicional que ha sido precisa", ha apuntado, para recordar que "no es posible expedir la autorización minera sin contar con la preceptiva autorización ambiental favorable".

En cualquier caso, ha informado de que "tanto la Consejería como el resto de órganos administrativos competentes nos hemos reunido en varias ocasiones con el promotor del proyecto al objeto de conocer expectativas y necesidades y tratar de articular las actuaciones de agilización necesarias para lograr su autorización, pero siempre desde el cumplimiento de la normativa de aplicación".

LA RED ELÉCTRICA

En cuanto al tema de la red eléctrica, el consejero ha aclarado que en la propuesta de planificación eléctrica que el gobierno regional traslada al nacional "aparece como primera prioridad" El Guadiato y Los Pedroches, de modo que ha aseverado que tienen "esperanza y confianza en que el Gobierno de España lo incluya en la planificación final".

"Si hay un proyecto que cuenta con especial consenso social, con alcaldes de distintos signos de 12 municipios, sindicatos, empresarios y todo el mundo, es la electrificación del Valle del Guadiato y Los Pedroches", ha subrayado Paradela, quien ha añadido que "el trazado que ha propuesto el Gobierno de Andalucía es medioambientalmente viable y también desde el punto de vista de ordenación del territorio", por lo que confía en que "quede reflejado en la planificación final".

POSTURA DE VOX

Mientras, en su intervención, Hernández ha recordado que "este proyecto debería representar una gran oportunidad para el norte de la provincia", dado que "permitiría generar empleo cualificado, fijar población en el territorio y reforzar la capacidad industrial de Andalucía en un sector estratégico como el de las materias primas".

El parlamentario de Vox ha señalado que, sin embargo, "cuando se analiza la evolución del proyecto lo que se encuentra son años de anuncios y titulares, pero muy pocos avances reales". "El proyecto comenzó a plantearse en 2019 y en 2022 fue incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, precisamente con el objetivo de agilizar su tramitación", ha mencionado.

No obstante, Hernández ha señalado que "actualmente ya se habla de que la explotación no podría arrancar, como mínimo, hasta 2027". "Estamos hablando de casi una década de tramitación para un proyecto que se presenta como estratégico", ha advertido.

El parlamentario ha detallado que "en diciembre de 2023 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) declaró francos determinados terrenos mineros y convocó el concurso público correspondiente en la provincia de Córdoba". "Posteriormente, en agosto de 2024, se admitió a trámite la solicitud de la empresa promotora para los registros de Oropesa --fracciones 2 y 3-- y Montuenga", ha agregado.

Si bien, Hernández ha subrayado que "a día de hoy siguen pendientes cuestiones esenciales como la finalización de la tramitación ambiental, la autorización de explotación o la aprobación del plan de restauración".

"SATURACIÓN DE NODOS"

Además de "la lentitud administrativa", el parlamentario ha avisado de "otro problema que preocupa especialmente en el norte de la provincia: las limitaciones de la red eléctrica y la saturación de determinados nodos, una situación que puede condicionar seriamente la implantación de proyectos industriales intensivos en consumo energético, como ocurre con la minería metálica moderna".

"Aunque la planificación de la red eléctrica corresponde al Gobierno de España", Hernández ha declarado que "estas limitaciones están afectando directamente al desarrollo industrial de Andalucía y, en particular, a comarcas como el Alto Guadiato, que necesitan proyectos capaces de generar actividad económica y oportunidades para sus vecinos".

"Lo que no puede ocurrir es que Andalucía tenga recursos, proyectos e inversión interesada y que, finalmente, la industria termine instalándose en otros territorios", ha lamentado el parlamentario, quien ha pedido al consejero que "el gobierno de Juanma Moreno aclare en qué fase exacta se encuentra actualmente la tramitación ambiental y administrativa del proyecto minero de Oropesa y qué actuaciones realiza la Junta de Andalucía ante el Gobierno para garantizar que las limitaciones de la red eléctrica no terminen frustrando un proyecto estratégico para el norte de la provincia".