La Junta evalúa toda la actividad sanitaria para garantizar una asistencia "de calidad y seguridad"

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias del cuarto Marco Director de la Inspección de Servicios Sanitarios 2026-2028, cuyo principal objetivo es garantizar los derechos de la ciudadanía al acceso a las prestaciones sanitarias y a una asistencia sanitaria de calidad y seguridad, con independencia técnica, objetividad, rigor profesional y excelencia organizativa.

Este cuarto marco, que establece las bases estratégicas en las que se sustentará la acción inspectora a través de los tres planes anuales de inspección que se desarrollarán durante su vigencia, tiene como primera línea estratégica garantizar que toda la ciudadanía andaluza acceda en condiciones de equidad a las prestaciones sanitarias y reciba una atención segura y de calidad, de acuerdo con los plazos, estándares y derechos reconocidos en la normativa vigente, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

De este modo, además de evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos exigidos a los centros, servicios y establecimientos sanitarios y verificar las buenas prácticas orientadas a asegurar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, las actuaciones de inspección y control de la actividad sanitaria garantizan que la prestación de servicios se ajusten a la normativa aplicable, a las condiciones pactadas y a los estándares de calidad y seguridad y la supervisión del cumplimiento de las estrategias, planes y procesos asistenciales integrados del sistema sanitario público de Andalucía, evaluando la implantación de sus medidas, los resultados obtenidos, las áreas de mejora y la coherencia de los centros con los estándares organizativos y clínicos establecidos.

Este punto incluye la evaluación de la atención sanitaria prestada en residencia de personas mayores, con un especial seguimiento del uso correcto de la medicación; así como de los servicios prestados en los centros de atención infantil temprana; una evaluación de los procesos asistenciales, especialmente de cáncer de mama, cáncer colorrectal, ictus y de diabetes mellitus.

La segunda línea estratégica del plan se centra en la inspección del cumplimiento de la normativa en todas las fases del ciclo del medicamento y de los productos sanitarios (elaboración, distribución, prescripción, dispensación, utilización y publicidad), asegurando su calidad, seguridad y uso adecuado, y en realizar actuaciones con el objeto de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a los medicamentos y productos sanitarios que necesita, promoviendo un uso eficiente y responsable de estos recursos esenciales para la salud pública.

La tercera tiene como finalidad garantizar que toda la investigación biomédica y clínica desarrollada en Andalucía se realice con los máximos estándares de seguridad, calidad e integridad científica y de protección de las personas participantes y de sus derechos.

Así, incluye actuaciones de inspección de los ensayos clínicos con medicamentos, la investigación con productos sanitarios y los proyectos de investigación biomédica y en ciencias de la salud, especialmente en infraestructuras de alta complejidad como las unidades de ensayos clínicos de fases tempranas.

Además, se aborda la promoción de la salud laboral, la gestión adecuada de la incapacidad temporal y la vigilancia de las contingencias y enfermedades profesionales.

Así, además de supervisar la adecuación de las prescripciones de incapacidad temporal, la duración de los procesos y la correcta coordinación con las entidades gestoras y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, desarrolla actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y la protección de la salud de las personas trabajadoras, como son la valoración de adaptaciones y cambios de puesto de trabajo y la inspección y control de las unidades de vigilancia de la salud de los servicios de prevención de riesgos laborales.

En el ámbito de las competencias inspectoras, la quinta línea estratégica da continuidad a la acción inspectora desarrollada durante años en este campo, y refuerza el control y la evaluación del uso inadecuado o fraudulento de los recursos sanitarios públicos y aquellas prácticas o actividades que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

Finalmente, las líneas sexta y séptima están integradas por objetivos relacionados con el asesoramiento técnico, la formación y el apoyo especializado a la ciudadanía, profesionales y centros sanitarios públicos y privados; así como una mejora continua, desarrollo profesional y excelencia de la propia Inspección de Servicios Sanitarios.

La Junta de Andalucía "tiene entre sus prioridades mejorar y garantizar la salud de los ciudadanos mediante una sanidad pública universal, gratuita, de calidad, que garantice la equidad de los ciudadanos en su acceso, con independencia del municipio donde vivan".

En este contexto, la Inspección de Servicios Sanitarios es la herramienta a través de la cual la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ejerce la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, la evaluación de la calidad de los servicios sanitarios y la vigilancia del cumplimiento de los requisitos normativos.