La Junta expresa su "respeto" a Peramato y pide "muchísima cautela" ante un Gobierno que trajo la Ley del sólo sí es sí

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha expresado su "respeto" hacia Teresa Peramato Martín, a la que el Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado tras la renuncia de Álvaro García Ortiz al ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo (TS). Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, López ha asegurado que le parece "fantástica" su trayectoria en violencia de género porque "es un tema que requiere de la unidad de toda la sociedad". Ha insistido en manifestar su "respeto" a una profesional a la que "no la conozco". "Lo que sí conozco es al Gobierno que habla de feminismo y nos trajo la Ley del sólo sí es sí. Por eso, muchísima cautela; pero no por esta señora que no la conozco".

Preguntada sobre los fallos en las pulseras antimaltratadores, la consejera de Inclusión Social ha asegurado que "nada es infalible en esta vida". "No he sido muy incisiva con el tema de las pulseras", ha sostenido López, que ha reconocido además que "lo que me dolió y enfureció fue la forma de tratar el tema". "Primero lo ocultaro, después lo negaron y después, en lugar de pedir perdón por la desprotección, pidieron perdón por el ruido", ha lamentado.

La elección de Peramato, desde hace un año fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha sido a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según explican fuentes gubernamentales a Europa Press.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el "reconocimiento unánime" de los operadores jurídicos. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada "una de las grandes impulsoras" de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Asimismo, ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Además, fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de donde también provienen sus antecesores Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Una vez que el Consejo de Ministros proponga este martes a Peramato como sustituta de García Ortiz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe, aunque no será vinculante, según han explicado fuentes gubernamentales. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, una vez que se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.