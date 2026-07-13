La Junta firma la orden para empezar a tramitar los Presupuestos de 2027 priorizando sanidad, educación y dependencia

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha informado este lunes de la firma de la orden para la elaboración del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2027, con el objetivo de que las cuentas estén preparadas y aprobadas "en tiempo y forma".

En declaraciones a los medios, España ha mostrado su "satisfacción" por la firma de esta orden, que supone el inicio formal del proceso presupuestario, y ha asegurado que el Gobierno andaluz comienza a trabajar "a marchas forzadas" para disponer de unas nuevas cuentas autonómicas, que priorizarán la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda.

"Nos ponemos ya a trabajar para tener unas cuentas listas en tiempo y forma, como corresponde a un Gobierno serio y responsable", ha manifestado la consejera.

España ha señalado que la principal prioridad del Presupuesto de 2027 será "seguir fortaleciendo los servicios públicos" y ha avanzado que las cuentas apostarán especialmente por la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda. Asimismo, ha destacado que el proyecto presupuestario prestará atención a las políticas hidráulicas y al apoyo al tejido empresarial, al tiempo que buscará mantener "la estabilidad" de Andalucía.

La titular andaluza de Hacienda ha contrapuesto el inicio de la elaboración de las cuentas autonómicas con la situación del Gobierno central, al que ha reprochado una "parálisis total y absoluta" y que, según ha afirmado, acumule tres años sin presentar un nuevo Presupuesto General del Estado.

"Frente a esa parálisis, aquí tenemos un Gobierno serio y vamos a cumplir con esta obligación de presentar nuestros presupuestos", ha defendido España.

La vicepresidenta tercera ha sostenido además que el Ejecutivo andaluz ha demostrado que la bajada de impuestos y la simplificación de los trámites administrativos permiten que la comunidad sea "más atractiva para la inversión".

En este sentido, ha remarcado que detrás de los datos de descenso del desempleo y de creación de nuevas empresas existen familias andaluzas que disponen de "más oportunidades" y "más estabilidad".

España ha concluido que el Presupuesto de 2027 deberá permitir que Andalucía "siga transformándose" y constituirá "una guía básica" para invertir en los ciudadanos, marcar el rumbo de la comunidad y proporcionar "estabilidad y bienestar" a los andaluces.