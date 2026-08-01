Junta garantiza un Presupuesto 2027 con la "sanidad y vivienda como prioridades" y anuncia "potente" rebaja fiscal

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, con motivo de la entrevista a Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado que el presupuesto de la comunidad para 2027 que ya se está elaborando, tendrá como "prioridades" la sanidad y la vivienda y "crecerá" respecto al de este año (que alcanzó los 51.597,9 millones).

En una entrevista con Europa Press, España ha manifestado que el "objetivo prioritario" del Gobierno andaluz es que los andaluces tengan presupuesto de 2027 "en tiempo y forma", esto es, en vigor el 1 de enero, y que "mejoren" la sanidad, la dependencia y la educación y "atiendan" las necesidades de vivienda que existen en Andalucía.

Ha destacado que, cuando apenas han pasado dos meses y medio de las elecciones del 17 de mayo, el nuevo Gobierno andaluz ya ha puesto en marcha todo el proceso de elaboración de los presupuestos de la comunidad para 2027 y se ha aprobado en Consejo de Gobierno el techo de gasto.

Frente, según ha señalado, hay un Gobierno central que no ha logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura, prácticamente, y "todo indica" que tampoco los habrá para 2027, después de que no haya conseguido sacar adelante en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad y techo de gasto.

Ha insistido en poner en valor la "estabilidad, la seguridad jurídica y el rigor" que ofrece el Gobierno andaluz aprobando los presupuestos anualmente, "en tiempo y forma". Ha manifestado que, con toda seguridad, el presupuesto de 2027 "crecerá" respecto al de este presente ejercicio, que alcanzó los 51.597,9 millones, la cifra más alta hasta ahora.

En cuanto a las medidas del acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox que son para incluir en los presupuestos de 2027, ha indicado que "todo lo que sea posible y viable introducirlo" en las próximas cuentas se va "a hacer".

REBAJAS FISCALES

Ha explicado que ya se están "estudiando y analizando" las rebajas de impuestos que están incluidas en ese acuerdo, sobre todo, para, de "alguna forma, contrarrestar ese infierno fiscal" al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "sometido" a los españoles.

Según ha explicado la también portavoz del Gobierno andaluz, se está analizando la posible bajada en los tipos del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros; deducciones en el IRPF por la compra de gafas y lentillas; deducciones por el nacimiento de hijos; en transmisiones patrimoniales, bajada de impuestos, fundamentalmente vinculada a la compra de vivienda, y avanzar en el tema de las donaciones entre hermanos y vinculadas a la vivienda, después de que ese impuesto de sucesiones y donaciones se eliminara de padres a hijos.

Según ha añadido, será un "amplio y potente" paquete de rebajas fiscales, porque "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", que han "sufrido una pérdida importante de poder adquisitivo como consecuencia de las más de 100 subidas de impuestos que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez".

"No solo conseguimos que los ciudadanos tengan más renta disponible en sus bolsillos, en general, sino que viene más inversión, más empresas, se crea más empleo y tenemos un millón más de contribuyentes en el IRPF desde el año 2019", ha agregado.

Ha manifestado que la política fiscal es competencia de las comunidades autónomas y el Gobierno andaluz, atendiendo a sus competencias, "va a seguir bajando los impuestos" porque lo que no se va a hacer es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, "que es asfixiar a los ciudadanos a impuestos".

Carolina España ha defendido que bajando los impuestos, Andalucía se puede convertir en "una tierra más competitiva y atractiva para la inversión", y además se puede "recaudar más si se amplia la base de contribuyentes, como ha ocurrido".

Respecto a si los presupuestos de 2027 podrían recoger el término "prioridad nacional" que se incluye en el acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox, ha manifestado que la "prioridad" del Ejecutivo de Juanma Moreno "son los andaluces, mejorar sus vidas, seguir transformando la comunidad, seguir creando empleo y mejorar los servicios públicos como la sanidad, dependencia, educación, formación profesional y con una atención especial al problema de acceso a la vivienda".

"Nosotros siempre vamos a atender y vamos a cumplir la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ese es el marco en el que nos movemos y esa es nuestra prioridad", ha sentenciado.

España, que es la primera mujer en ocupar una vicepresidencia en un gobierno andaluz, ha manifestado que, sin duda, es un "honor" y era un "techo que había que romper". Ha señalado que uno de sus objetivos es poner en marcha un plan de impulso económico y la coordinación de todas "las consejerías que son económicas", como la de Industria, la de Agricultura o la Empleo.

"Hay que seguir insistiendo para que Andalucía siga por ese camino de la transformación económica y del liderazgo en muchos parámetros económicos, como la creación de empleo", ha indicado la vicepresidenta tercera.