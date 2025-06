La Junta incide en pedir a Montero que "aclare si conocía el espionaje de miembros del PSOE a Moreno y su Gobierno"

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha incidido este miércoles en reclamar a la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que "aclare si conocía, si consintió, si ordenó, si tenía conocimiento del espionaje que se estaba produciendo por parte de miembros del PSOE al presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno (PP-A), y "a los miembros del Consejo de Gobierno" andaluz.

Así se ha pronunciado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que desde el Ejecutivo del PP-A han solicitado "por activa y por pasiva" a María Jesús Montero que "aclare" esas cuestiones, y "hoy volvemos a reclamarle una respuesta".

Según ha aseverado Carolina España, "es muy grave lo que hemos conocido y, desde luego, no todo vale en política, por lo menos así lo pensamos desde Andalucía", ha añadido.

En esa línea, la consejera portavoz ha aseverado que "las malas artes del 'sanchismo' deben quedarse en Madrid, no deben venir aquí" a Andalucía, y ha defendido que, cuando María Jesús Montero venga a esta comunidad "como representante y líder del Partido Socialista en Andalucía, lo normal es que dé también explicaciones de lo que está ocurriendo y que nos afecta a Andalucía, porque, si no, cada vez se agranda más la sospecha de la duda".

Carolina España ha aseverado también que la vicepresidenta primera del Gobierno "no puede venir a Andalucía y usar Andalucía para lanzar el bulo de la bomba lapa, y luego no dar ninguna explicación ni ninguna rectificación", y ha concluido sentenciando que "no se puede usar Andalucía para lanzar bulos y mentiras".