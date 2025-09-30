La Junta insiste en la reducción de las listas de espera en dependencia ante la manifestación en defensa del servicio

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, en una atención a medios. A fecha de 30 de septiembre de 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha defendido este martes la gestión de la Junta en materia de dependencia, donde, según ha subrayado, se han reducido en "dos años los tiempos de espera", pasando de los tres años y medio que, ha dicho, había con el anterior Gobierno socialista, a 565 días en la actualidad. "Hemos batido récord en usuarios atendidos, más de 306.000, mientras que con el PSOE se expulsaron hasta 34.000 personas", ha explicado.

López, preguntada por las manifestaciones en defensa la dependencia, ha incidido en que "queda mucho por hacer", aunque ha reivindicado este avance logrado "solo a pulmón, con el esfuerzo de los andaluces".

En este sentido, ha cargado contra el Ejecutivo central por lo que considera un trato desigual a Andalucía en la financiación de la dependencia. "Lealtad institucional, perdonad, me parece indignante. Lo que no puede ser es que se diga que hay dinero y se acuerde pagarle al País Vasco el 50% de las dependencias y se lo nieguen a los andaluces. O sea, trata de primera a las personas dependientes del País Vasco y a las de Andalucía las trata con la punta del pie", ha denunciado.

La consejera ha tachado de "hiriente" que "el Partido Socialista de Andalucía y algunos alcaldes y alcaldesas socialistas estén de acuerdo con este posicionamiento". "Es increíble. Por encima de las ideologías políticas, y más aún cuando hablamos de los más vulnerables, tiene que estar tu tierra, tu gente y la sensibilidad", ha manifestado, por lo que ha prometido seguir con esa reivindicación "porque no queremos ser más que nadie, pero sin duda menos que nadie tampoco".

Asimismo, ha reprochado directamente al PSOE que "explique a Andalucía y a las personas dependientes cómo han podido apoyar que la señora Montero y el señor Sánchez paguen el 50% de la dependencia al País Vasco y se la nieguen a los andaluces". "Estamos hablando de las personas dependientes, se trabaja por ellos, no se les utiliza, que es mucho de lo que estamos viendo", ha concluido.