La Junta insta a la promotora de una planta solar en Lucena (Córdoba) a parar la obra y hacer una actividad arqueológica

Archivo - Restos del yacimiento de Morana, en Lucena (Córdoba), situado cerca de los que han aparecido ahora en un nuevo yacimiento arqueológico, en el entorno de la aldea de Jauja. - AYUNTAMIENTO DE LUCENA - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Como resultado de una visita de inspección conjunta, por parte de técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), junto a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, "se ha constatado la existencia de un yacimiento" arqueológico de época romana en una parcela aledaña a aquellas donde se construyen sendas plantas fotovoltaicas, en el término municipal de Lucena, lo que ha llevado a la Junta a "notificar a la propiedad la necesidad de paralizar la obra y de realizar una actividad arqueológica de urgencia", dada la cercanía del yacimiento en cuestión.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta, las cuales han precisado que, aunque "en una denuncia" presentada en el Consistorio lucentino se advertía de la presencia de los restos arqueológicos en la finca donde se levantan las citadas plantas fotovoltaicas, lo cierto es que no es así.

En concreto y según han señalado las mismas fuentes, "tras la visita" de inspección, llevada a cabo el pasado "miércoles, se constató que es en una parcela contigua" a las fincas donde se levantarán las plantas Mirabal I y II donde han aparecido tales restos arqueológicos, en una zona cercada a la aldea de Jauja y delimitada en el entorno del poblado íbero-romano de Morana, según ha avanzado 'Diario Córdoba'.

De esta forma, por parte de la Junta "se transmite a los titulares de la finca la paralización de los posibles movimientos de tierra que necesiten hacer en la parcela" afectada, "en la que van a cambiar el olivar para construir la planta fotovoltaica".

A este respecto, desde la Junta han aclarado que "es una cuestión de prevención, hasta que los promotores hagan una actividad arqueológica de urgencia para valorar la afección y la delimitación del yacimiento", de forma que "se eviten nuevas afecciones" y así, "una vez concluida la actividad arqueológica, se valorarán los pasos siguientes".