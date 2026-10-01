La Junta lamenta "el cacao" del gobierno central con los decretos de vivienda y lo responsabiliza de las movilizaciones

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante su intervención en la sesión de control del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO -PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía y ha advertido de los efectos en los "pequeños propietarios y ahorradores" de los dos reales decretos sobre vivienda a los que ha enmarcado dentro del "cacao" del Gobierno central en la materia.

"Las movilizaciones son consecuencia de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, de no hacer nada en materia de vivienda, no han hecho absolutamente nada. Política rápida, sin planificación, sin negociar y absolutamente sin nada", ha destacado este miércoles en el Pleno del Parlamento.

En contraposición, Díaz ha subrayado que desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta "se ha multiplicado por cuatro la vivienda protegida en la comunidad". "Las recetas de Andalucía es poner suelo a disposición y construir más vivienda protegida. De eso es de lo que se trata. Así que sí tenemos un plan y lo estamos poniendo en marcha", ha remarcado.

Asimismo, la consejera se ha posicionado en contra del "intervencionismo" en el mercado de la vivienda y ha advertido de la retirada del mercado del alquiler de pisos propiedad de "pequeños ahorradores" ante "la falta de seguridad jurídica" por parte del Gobierno.

Por su parte, el diputado del PSOE-A, Daniel Pérez, ha recordado que las políticas de vivienda "son exclusivas" de la Junta de Andalucía y le ha señalado por "no hacer nada" ante la crisis de la vivienda.

"Usted no quiere reconocer la realidad porque sabe perfectamente que prefiere estar con los fondos de inversión y con los fondos buitres a estar con las familias que se están manifestando"; ha afirmado Pérez al mismo tiempo que ha pedido a la Junta que apoye el conocido como decreto Maricarmen, impulsado por el Gobierno central.

En esta línea, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones y acampadas por la vivienda que tienen lugar en varias ciudades de Andalucía.

"La realidad es que sabemos para quién trabaja, señora consejera, trabaja para los fondos de inversión. Con vuestras competencias, habéis hecho de Andalucía la ley de la selva para los fondos de inversión, dejando sin el derecho a la vivienda a mucha gente", ha remarcado.

En contraposición, el parlamentario de Vox, Ricardo López, ha asegurado que las manifestaciones por la vivienda buscan "dar oxigeno a un Gobierno que está lleno de corrupción".

"Mientras nuestras familias y nuestros jóvenes son expulsados de sus barrios, ellos nos traen a acampadas. Mientras los españoles son expulsados de sus ciudades, ellos abren cada vez más las fronteras traicionando al pueblo español", ha aseverado.