La Junta Local de Seguridad de Granada aborda este martes los ataques a autobuses con balines en la zona norte

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada tiene previsto acoger este martes una reunión de la Junta Local de Seguridad en la que uno de los puntos del día será el refuerzo de seguridad en la zona norte de la capital granadina ante el registro de episodios de ataques con armas de balines a algunos de los autobuses que cubren el servicio en determinadas áreas de este distrito.

La concejala de Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, indicó en la comisión municipal informativa del ramo, reunida el pasado miércoles, que el refuerzo viene haciéndose desde hace un par de semanas atrás, más allá del dispositivo que habitualmente se ha venido articulando para Halloween por episodios similares. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por Europa Press han señalado que la reunión, que estaba pendiente de fecha tras coordinar agendas, está prevista para este martes con la asistencia del subdelegado, José Antonio Montilla.

El consistorio había solicitado la convocatoria de una Junta Local de Seguridad a fin de abordar con la Subdelegación del Gobierno en Granada el tema de los ataques con escopetillas de plomo a los autobuses de la Rober. En la reunión pedirá formalmente la colaboración en este asunto de la Policía Nacional.

La cuestión es "fundamentalmente competencia" de la Policía Nacional, cuerpo de seguridad estatal al que ya se ha solicitado en ocasiones anteriores dicha colaboración en relación con "incidentes reiterados con vandalismo" contra los autobuses en la zona norte, indicó Agudo.

Agudo en cualquier caso señaló que los actos vandálicos contra los autobuses han continuado pero han sido menos intensos, si bien un par de episodios de disparos con balines preocuparon en la Policía Local por el "peligro" que puede suponer para los usuarios y los conductores.

El jefe de la Policía Local de Granada, Rafael Domingo, dio cuenta en la misma comisión de este refuerzo del plan de presencia policial en la zona norte, una vez se tuvo conocimiento de estos ataques. Se procedió a intensificar patrullas, en número y rondas, también para escoltar a algunos de los autocares, no a todos en todo momento en sus rutas dado el número de efectivos con que cuenta el cuerpo de seguridad local.