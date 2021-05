La Junta no firmará el convenio para los yacimientos de Galera (Granada) en cumplimiento de una resolución jurídica

GRANADA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta ha informado este martes que no firmará el convenio con el Ayuntamiento de Galera, en el norte de la provincia de Granada, para la gestión y el mantenimiento de los yacimientos de Castellón Alto y Tútugi, debido a la existencia de un informe jurídico contrario.

Dicho informe, según ha indicado la Junta en una nota, indica que dicha institución no tiene competencias para rubricar el documento, ya que por un lado, no existe una resolución de adscripción de dichos espacios a la entidad y, por otro, "no entraría dentro de sus funciones".

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha estudiado el documento que se ha firmado en años anteriores y que tanto Intervención General de la Junta de Andalucía como el Gabinete Jurídico y las auditorias, llevadas a cabo en las agencias públicas, han dejado claro que "no tiene competencias en materia de patrimonio". Por tanto, incurriría en una ilegalidad, si lo firmase. De hecho, se habla en el estudio de "subvenciones encubiertas a las cantidades asignadas en el convenio que rondan los 45.000 euros".

Por otro lado, el informe jurídico también alude a que el titular tanto de Castellón Alto como de Tútugi es el Ayuntamiento de Galera y no la Agencia o la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, lo que dificulta la firma del documento, en que también se ponen como ejemplo otros convenidos firmados como el de los trabajos que se llevan a cabo en Orce mediante subvenciones nominativas firmadas con la Universidad de Granada, y que sí se atiene a la ley.

Por último, la Agencia de Instituciones Culturales ha señalado que mantienen su colaboración con el municipio de Galera y por ende con yacimientos de Castellón Alto y Galera ya que es la encargada de sufragar los gastos generados por la coordinación de ambos espacios, "al tratarse de un arqueólogo, trabajador de la propia entidad cultural".