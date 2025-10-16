La Junta pide abordar el debate de fiscalidad del agua para que sea un "bien sostenible" sin usarla como "arma política"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, este jueves durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado de la mano de Heineken en la Torre Cruzcampo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha apostado este jueves por abordar el debate de la fiscalidad del agua al sostener que "nadie lo pone en duda" en el uso de un servicio "como puede ser Internet", por lo que ha reclamado en este ámbito por "encontrar el equilibrio" de manera que "la Administración no debe ganar dinero con el agua", aunque "sí debemos garantizar" la financiación de la Administración.

En el turno de preguntas de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado en Torre Cruzcampo con el patrocinio de Heineken, Fernández-Pacheco ha apelado a su condición de "bien sostenible" antes de lamentar que "demasiadas veces" se ha empleado este debate de los cánones y tarifas por el uso del agua como "un arma arrojadiza política".

Ha reivindicado en este sentido que "muchos alcaldes lo han hecho y han actualizado los cánones municipales" para lamentar que "al final se genera una polémica tremenda" por el hecho de que "el agua se suba unos céntimos" cuando "nadie se entera" y se trata de la vía con la cual "se garantiza la supervivencia del recurso".

El consejero de Agricultura ha defendido la necesidad de "la salvaguarda de un bien esencial" cuyo consumo se debe "garantizar a la población" con la premisa de fondo de "salvando su vulnerabilidad", por lo que ha instado a que "tenemos que hablar" de la fiscalidad asociada al consumo del agua, por cuanto ha blandido que un sector como el agrícola "lo tiene muy claro" y más ante escenarios como el uso de aguas regeneradas, además de en casos como su provincia, Almería, donde "riegan con agua desalada, más todavía".

Ha señalado a un escenario como el canon de depuración de aguas, figura tributaria de la que ha remarcado que "anteriores gobiernos no ejecutaron", de manera que la herencia recibida por el actual Gobierno andaluz fue "una ingente cantidad de dinero sin ejecutar", además de "más de 300 obras" declaradas de interés para Andalucía sin que se hubieran comenzado, al tiempo que ha indicado que en el escenario actual en que se desenvuelve la Junta de Andalucía es que "ejecutamos más canon del agua del que recaudamos".

Se ha preguntado el consejero de Agricultura por "la próxima sequía" antes de plantearse si será "el año que viene, dentro de dos" para considerar que "Andalucía estará mejor preparada", de los que ha puesto como ejemplo los 221 hectómetros cúbicos más que tiene Andalucía en comparación con 2019.

"Ojalá que ya no haya más debate sobre si tenemos que traer el agua en barco, sobre si tenemos que cortarle el 50% del regadío a los agricultores, o si no sé qué ciudad va a tener que hacer cortes de agua por la noche porque no está garantizado el suministro", ha considerado el consejero en este sentido.