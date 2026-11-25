La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles y jueves el último Pleno del me - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado este jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "unidad" del Parlamento y de la sociedad para luchar contra esta lacra, pero ha acusado a la izquierda de no estar interesada "en las víctimas, sino sólo en los votos de las víctimas". Ha señalado que para que también desaparezca el "miedo" de las víctimas de violencia de género, el PSOE se tiene "que ir del gobierno" en las elecciones generales del próximo domingo.

Loles López ha iniciado su intervención ante el Pleno del Parlamento, recordando a esas mujeres que ya no están "porque este año un asesino les ha arrebatado la vida", doce mujeres en Andalucía en lo que va de 2026 y 47, a nivel nacional. "Se han llevado lo más sagrado que tiene una persona, que es la vida; se la han llevado asesinos. Esa es la lacra que sigue existiendo en nuestra sociedad; esa es la violencia machista que no distingue de situación social, de color de piel, de edad, de territorio, pero tiene una diana, que es la mujer, por el simple hecho de ser mujer", ha señalado.

Por ello, ha apelado a la unidad en el Parlamento andaluz y de toda la sociedad para luchar contra esta lacra, apuntando que "cada herida en una mujer es una cicatriz en toda la sociedad". "Luchemos todos unidos contra esta lacra, porque hasta que no acabemos con ella no podremos llamarnos sociedad moderna y evolucionada", ha sentenciado.

Ha querido dejar claro que la violencia machista "no se combate solo el 25 de noviembre" ni sólo desde su consejería, sino que "se combate desde todo el Gobierno". Ha destacado que este año se ha hecho un "esfuerzo en tres vertientes": El refuerzo de los servicios para la atención a las víctimas; la formación de los profesionales, y la sensibilización de la ciudadanía.

Ha recalcado que en el Presupuesto de 2027, crece un 3,7 por ciento la dotación del servicio de atención y acogida a víctimas de violencia de género; las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, un 50%; la de los servicios de atención psicológica, un 21,53 por ciento, o la atención a las víctimas de violencia sexual, un 28,76 por ciento.

Ha denunciado que Sánchez y toda la izquierda "han generado miedo a las víctimas cuando aprobaron la ley que saca a cientos de violadores a la calle; con el fallo de las pulseras (antimaltrato), lo que primero negaron, después ocultaron y al otro día han pedido perdón; cuando hemos visto como la UCO entraba en el Ministerio de Igualdad por presunto fraude en la compra de las pulseras, o cuando la directora del Instituto de la Mujer del Gobierno de España ha resultado imputada por dar a dedo los contratos a su pareja".

"No solo han generado miedo, han hecho algo que me parece más grave, han deshumanizado a la víctima", según ha expresado Loles López.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha trasladado a Vox que "el machismo y el negacionismo es lo que impide erradicar" la violencia de género, de manera que le ha pedido que "deje de practicarlo porque les hace parte responsable de esta violencia que está matando a las mujeres". Ha acusado a la consejera de no haber "parado" la "la cesión de competencia en materia de violencia de género en el ámbito de la justicia a Vox, un partido ultranegacionista que sostiene que no se puede hacer una ley para defender a las mujeres maltratadas".

"Usted no tiene credibilidad", según ha trasladado a Loles López, y ha denunciado la "gravedad" del comentario del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un programa de televisión diciendo en tono de broma que "asesinaría" a su mujer. "Consejera, no tiene credibilidad porque no combate discursos negacionistas de Vox, que matan, ni los discursos de la ideología de género o el de las denuncias falsas", según ha trasladado a la consejera. Por su parte, la diputada de Vox Cristina Peláez ha querido dejar claro que su partido "jamás ha negado la violencia contra la mujer, no ha negado la violencia machista", y ha denunciado el "cliché sobre Vox" que ha creado la izquierda: "Ha construido un personaje ficticio a su medida y prefiere combatir contra esta caricatura ideológica antes que escuchar la realidad de lo que nosotros decimos". "Lo que está pasando es que las políticas de la izquierda han sido y son una estafa para las mujeres, que sus recetas no han funcionado y que, en realidad, no les importan las mujeres, sino el negocio que se montan con su sufrimiento y su inseguridad", ha sentenciado.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Leticia Blanco se ha referido al "papelón" del PP-A de tener como socio en la Junta a Vox, un partido que "niega la violencia machista" y también al "papelón" de Juanma Moreno "bromear con asesinar a su mujer" en un programa de televisión, sin que hasta el momento haya "rectificado". "Esto demuestra que el señor Moreno no tiene ninguna idea de cómo funciona la violencia de género; debajo hay un problema profundo que se alimenta con cosas como normalizar o banalizar una broma y la violencia directa necesita un entorno que la justifique y la haga parecer normal", según ha dicho.

La diputada de Por Andalucía Rosa María Rodríguez ha criticado la "pátina habitual de triunfalismo, contando solo las cosas buenas", y le ha reprochado que permaneciera "impasible" mientras el PP-A pactaba con Vox "y se jugaba a los chinos los derechos y las libertades de las mujeres de Andalucía". "Se han entregado esas competencias a los negacionistas de la violencia de género", ha denunciado, y ha preguntado también a la consejera qué opina de que el presidente de la Junta "bromeara en un programa con asesinar a su mujer".

La parlamentaria del PP Sandra González ha reprochado a los partidos de izquierda que no hayan dicho "ni pío" sobre los fallos de las pulseras anti-maltrato. Nadie ha dicho ni pío. "Estamos hablando de mujeres que han tenido el valor de denunciar, que han pasado por un procedimiento judicial y que confían en esos dispositivos para sentirse seguras, y hemos conocido problemas en el funcionamiento de estos sistemas. Yo les pregunto, ¿se han puesto alguna vez en la piel de esas mujeres?", ha planteado a los partidos de izquierda.

En su turno de réplica a los grupos, Loles López ha dicho a la diputada del PSOE-A, tras referirse a la "prostitución", que el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres y Niños "algunos cargos de su partido los celebraron en un prostíbulo". Sobre los fallos en las pulseras anti-maltrato, ha indicado que al PSOE "no le importan las vidas de las víctimas, sino que le importan los votos de las víctimas".