Junta pide usar mascarillas ante aglomeraciones en Semana Santa tras advertir freno en la caída de incidencia de Covid

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha reclamado este martes que la población siga usando la mascarilla como medida preventiva ante el Covid tanto en interior como en exteriores cuando las aglomeraciones, como las previsibles ante la celebración de la Semana Santa, no garanticen la distancia de seguridad tras advertir el incremento de 20 puntos en la incidencia acumulada del coronavirus por cada 100.000 habitantes.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, tras apuntar que la tasa de incidencia acumulada es de 282 casos, 20 puntos más que en la jornada precedente, "que empieza la estabilización de la caída, por tanto, prudencia al conjunto de los andaluces, responsabilidad a todos como se ha hecho durante los dos años de la pandemia".

"Es cierto que el dato nos preocupa", ha reconocido Bendodo, aun cuando ha precisado que el aumento de la incidencia acumulada no se ha traducido en "un aumento de la presión hospitalaria", que se supone en estos momentos la existencia de 611 andaluces ingresados y 69 en UCI.

El consejero de la Presidencia ha contextualizado la recomendación del uso de la mascarilla en el exterior por el hecho de la llegada de las fiestas de la primavera, por cuanto ha apuntado que "es la época del buen tiempo, de las aglomeraciones de una Semana Santa que ya queremos vivir con normalidad, la Feria, los festejos", para demandar seguidamente "recuperar la normalidad desde la responsabilidad".

Bendodo ha esgrimido la contribución de la mascarilla, "junto al gel hidroalcohólico, y la vacunación, que ha sido la mejor herramienta para evitar contagios del Covid".

Con la insistencia en seguir empleando la mascarilla "incluso en el exterior", el consejero y portavoz ha reiterado para impulsar la prevención entre los andaluces que "el virus sigue entre notoros, no podemos bajar la guardia", aun cuando ha vuelto a recordar que en Andalucía se han inyectado más de 18 millones de dosis de las vacunas contra el Covid y que el 90% de los andaluces mayores de cinco años cuenta con la pauta completa.

"NO PREVEMOS MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE AFECTEN A LA SEMANA SANTA"

Con todo, a preguntas de los periodistas, Bendodo ha asegurado que "no prevemos medidas restrictivas que afecten a la Semana Santa", para seguidamente precisar que "esperemos que no tengamos que tomarlas", para apuntar de nuevo la realidad de que "el descenso de la incidencia acumulada se ha detenido", y reclamar la vuelta a lo que "hemos hecho que nos ha funcionado, la responsabilidad y la prudencia, insistir en ellas, la mascarilla en interior y en exterior cuando las aglomeraciones y no sea posible mantener la distancia seguridad", y expresar el deseo de celebrar "una Semana Santa normal de una vez por todas".

El consejero de la Presidencia y portavoz ha recordado la guía de recomendaciones que elaboró la Consejería de Salud ante "los ensayos de los costaleros y hombres de tronos" sin que prevea otro conjunto de recomendaciones ante la propia festividad, más allá de reiterar el uso de la mascarilla ante las aglomeraciones.

Bendodo ha desechado un cambio en la previsión de que dejen de usarse las mascarillas en los colegios aun cuando acabe de aumentar en 20 puntos la tasa de incidencia para indicar que "seguimos con nuestro plan" porque "la incidencia acumulada en los colegios es mínima" y sostener que "se mantienen los grupos burbuja y la incidencia es mínima" tras elogiar el papel de los alumnos, padres y profesores en aplicar las normas.