La Junta plantea ampliar la disminución de alumnos por clase a Secundaria y próximos niveles educativos

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado que la intención del Gobierno autonómico al respecto de la norma que baja la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España y fija que el máximo sea de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria, es que pueda extenderse a niveles superiores, como la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en función de la evolución de la población escolar.

"Iremos analizando la situación. En un principio, vamos a empezar el próximo curso con el curso de tres años de Educación Infantil. Posteriormente, analizaremos la evolución demográfica", ha expresado la consejera en una entrevista en el programa 'Hora 14 Andalucía' en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Al respecto, ha asegurado que el objetivo final contemplado es "que las ratios escolares se ajusten" a la evolución de la población y las necesidades escolares.

Cabe recordar que la norma ha entrado en vigor este viernes, 16 de enero, y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a través de la modificación de la orden de febrero de 2020.

Así, ha precisado que, según la nueva regulación, será la Dirección General competente la encargada de establecer, mediante resolución anual, la nueva ratio. Esta ratio, fruto de un acuerdo con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial de la enseñanza pública y con las patronales y sindicatos de la enseñanza concertada, permitirá escolarizar a 22 alumnos en las unidades de tres años el próximo curso y, progresivamente, extender esta reducción a los alumnos de cuatro y cinco años.

"La idea es que a lo largo de los próximos años podamos escolarizar con un menor número de alumnos en el aula", ha enmarcado al respecto la titular de Educación.

Cabe enmarcar que con el texto, consultado por Europa Press, viene a modificar la orden de febrero de 2020 al ponerse de manifiesto que "la evolución demográfica, la redistribución de la población escolar en el territorio andaluz y la necesidad de adecuar la ratio a la realidad de las distintas zonas de escolarización" hacían necesario el cambio del apartado 2 del artículo 4.

El cambio, en concreto del apartado 2 del artículo 4, deriva del "cumplimiento de los compromisos adquiridos" en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía, alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

En la nueva orden se señala que "como medida para avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se contempla una disminución del número de alumnos por unidad escolar en el segundo ciclo de Infantil y, posteriormente, su extensión a Primaria, adaptada a las necesidades reales de las diferentes zonas de escolarización". "Con esta medida --continúa--, se permite una mayor atención individualizada al alumnado, con la convicción de que tendrá una repercusión directa sobre la mejora del rendimiento académico y la calidad del aprendizaje, así como una mejora para el profesorado".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas, "en cada curso escolar" y de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades en el caso de los centros públicos y de las unidades concertadas en los centros privados-concertados por el número de alumnos que corresponda por unidad "conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes".