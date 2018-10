La Junta pondrá en marcha de manera "inmediata" los trámites para la convocatoria de ayudas al trabajo autónomo

Publicado 27/09/2018 13:35:12 CET

La consejera de Conocimiento Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha asegurado este jueves que se van a poner en marcha de manera "inmediata" los trámites para la convocatoria del programa de emprendimiento de segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, ha formulado el diputado de Ciudadanos Sergio Romero, Gálvez ha indicado que estas ayudas disponen de un montante de "más de 13 millones de euros" destinado a la estabilización de la iniciativa emprendedora de los autónomos, al emprendimiento de segunda oportunidad para el fomento de actividades de reemprendimiento por cuenta propia y de continuidad de la iniciativa emprendedora.

Asimismo, ha señalado que también van destinadas a la capacitación profesional y el estímulo, la innovación para aumentar el conocimiento, la eficiencia de la gestión empresarial y la especialización profesional, y a poner en relación el conocimiento y la investigación aplicada al sector productivo.

Además, ha dicho que están vinculadas al estímulo del empleo indefinido, a la mejora de la competitividad mediante la financiación de inversiones y al apoyo social en situaciones específicas, motivadas por la incapacidad laboral y los permisos de maternidad y paternidad. Se trata, según ha añadido, de contribuir a mantener la actividad económica y el empleo autónomo.

En esta línea, ha destacado que estas convocatorias de ayudas van a incorporar todas las directrices relativas a la simplificación de trámites administrativos, lo que "va a facilitar a los solicitantes el acceso a las mismas". "Con la puesta en marcha de este programa, el Gobierno de la Junta da otro importante paso en apoyo al emprendimiento andaluz, estableciendo incentivos que van a favorecer segundas oportunidades y compensar el gasto en Seguridad Social que implica la actividad, así como a estimular el empleo estable", ha asegurado la consejera.

El diputado de Ciudadanos ha respondido que "la burocracia del PSOE ahoga Andalucía" y ha exigido a la Junta que saque ya las convocatorias de ayudas para la ampliación a 24 meses de la tarifa plana para autónomos, tras recordar que el Gobierno andaluz ha tardado "más de cinco meses" en publicar dicha orden desde que se aprobara la Ley de Emprendimiento en abril.

"Ni los autónomos ni nadie deben pagar el precio de la lentitud del gobierno del PSOE", ha afirmado Romero y ha lamentado que "la Junta arrastra los pies cuando se trata de sacar a Andalucía de la cola de Europa". Al hilo, ha tildado de "casualidad", el hecho de que el Gobierno publicara la orden este miércoles, "justo el día antes" de debatirse este asunto en el Parlamento.

Romero ha asegurado que el PSOE "va a remolque" de Ciudadanos, que le está "marcando la agenda" como hizo con el impuesto de sucesiones, la bajada del IRPF o el freno a los recortes en Sanidad y Educación. "El PSOE no conoce la realidad de la calle, por eso llegan tarde y hacen que Andalucía llegue tarde siempre", ha finalizado el dirigente de la formación naranja.

En su segundo turno, la consejera ha subrayado el "buen trabajo" del Gobierno andaluz y ha añadido que este programa de emprendimiento y segunda oportunidad del trabajo autónomo amplía las ayudas de la Junta hacia el sector, recogidas en el Plan Andaluz del Trabajo Autónomo 2016-2020 (PATA).

En esta línea, ha explicado que este plan cuenta con una dotación de 434 millones de euros destinados a favorecer y mejorar las condiciones de trabajo por cuenta propia, de los que ya se han convocado ayudas por valor de 371 millones de euros. "No veo el remolque por ningún lado", ha aseverado.

En este sentido, el diputado del PP Miguel Ángel Torrico en su pregunta sobre esta misma cuestión ha hecho alusión a Ciudadanos diciendo que son ellos los que "van a remolque del Gobierno fracasado del PSOE-A". "Dicen que el Gobierno del PSOE-A no cumple y nosotros se lo dijimos cuando se debatió la Ley de emprendimiento, que votamos en contra porque es una ley vacía de contenido y no regula la tarifa plana, pero no nos hicieron caso", ha advertido.

No obstante, ha dicho que desconoce si es "casualidad o causalidad" y ha añadido que su preocupación son los autónomos y las medidas que se pongan en marcha para su beneficio. De ahí que haya interpelado a la consejera sobre la ampliación de la tarifa plana a 24 meses.

Por su parte, Gálvez ha alegado que no se puede circunscribir toda la política de apoyo a la ampliación de esta tarifa, sobre todo "cuando ha tenido unos resultados muy cuestionables". Por ello, ha preguntado a los populares si se han parado a analizar cuántos falsos autónomos se han sumado a esta medida y en qué grado se ha perjudicado con ellos a los autónomos ya establecidos.

Asimismo, ha explicado que las cuantías de estas ayudas se han establecido tomando como base de cálculo del coste de la Seguridad Social para el autónomo, de forma que esos incentivos "compensen el coste del gasto social" y suponga "una aportación" a necesidades de liquidez de las empresas.

De este modo, ha añadido que la cuantía de estas ayudas se equipara al coste de las cargas sociales para los que hubiesen optado por acogerse a la tarifa plana, pero ofreciendo la "máxima flexibilidad" al permitir que "la subvención recibida pueda utilizarse para sufragar otros gastos".

El diputado del PP ha afirmado al respecto que la Junta no va a poner en marcha la ampliación de la tarifa plana porque la considera "cuestionable" y la lamentado que la Administración "falte el respeto" a los autónomos andaluces. "No habrá tarifa plana en Andalucía", ha concluido.