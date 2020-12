Junta presentará el día 29 los proyectos validados por la oficina 'Next Generation' para su remisión al Gobierno

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado este jueves en el Parlamento de que el órgano gestor de los nuevos fondos europeos 'Next Generation' ya ha validado 161 proyectos por importe de más de 20.000 millones de euros. En total, hay más de 220 iniciativas presentadas valoradas en 31.000 millones.

Marín, como presidente de esta oficina, ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta de los trabajos que lleva a cabo el Gobierno andaluz respecto a la solicitud de estos fondos, y ha confiado en que en el reparto que haga el Ejecutivo nacional entre las comunidades, Andalucía no se vea perjudicada y reciba lo que le corresponde.

Ha explicado que el próximo 29 de diciembre presentará los proyectos ya validados en el Consejo de Gobierno para su consideración y posterior remisión al Gobierno central, que decidirá cuáles se llevarán a cabo y cuánto dinero de la Unión Europea se invertirá finalmente en Andalucía.

El Gobierno de la nación cuenta de plazo desde el 1 enero hasta el 30 de abril de 2021 para presentar el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia a la Comisión Europea y al Consejo Europeo para las reformas a llevar a cabo entre 2021 y 2023.

En su intervención, Marín ha subrayado que el Gobierno andaluz aún desconoce cómo se van a llevar a cabo el reparto, gestión y supervisión de estos fondos por parte del Ejecutivo central, y que se está a la espera de que se convoque la Comisión Interterritorial para conocer los criterios y a dónde dirigir los proyectos.

"Es primordial que estos fondos lleguen a nuestra tierra porque de ellos dependen el desarrollo estructural de esta comunidad para los próximos 20 años. Andalucía plantea que el Gobierno distribuya este dinero en función de los mismos criterios que ha determinado la Unión Europea: desempleo, población y renta", ha subrayado Marín.

El vicepresidente ha cifrado en 23.000 millones de euros la cantidad que debería llegar a Andalucía, con independencia de que la administración que los gestionase sean ayuntamientos, diputaciones, empresas privadas o el Gobierno andaluz.

Las iniciativas presentadas al órgano gestor persiguen los objetivos que encajan con la posición y línea de gobierno que se sigue desde la comunidad autónoma. En concreto son: Activación, renovación, recarga y repostaje, conexión, modernización, expansión y reciclaje y perfeccionamiento profesional.

En el área de activación se han validado 23 proyectos que suman una inversión de más de 5.200 millones de euros para el desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables. En renovación se han recibido 35 proyectos recibidos por 4.000 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados.

En recarga y repostaje se han recibido 51 proyectos con un valor de inversión de casi 11.000 millones de euros para transporte sostenible e inteligentes, estaciones de carga y repostaje. En el área de conexión se han valorado cuatro proyectos de los 16 presentados por valor de 708 millones para despliegue de banda ancha rápida, incluidas redes de fibra y 5G.

Se han validado técnicamente 36 proyectos en el área de modernización por valor de más de 840 millones de euros para digitalización de la Administración y los servicios públicos. En expansión, hay nueve proyectos aprobados por más de 521 millones para el Aumento de las capacidades de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia.

Por último, en el área de reciclaje y perfeccionamiento profesional se han valorado técnicamente tres proyectos por valor de 55 millones para la adaptación de los sistemas educativos a las competencias digitales y la educación y la FP en todas las edades.

Se han creado siete grupos de trabajo para cada uno de los objetivos, donde se reciben y valoran los proyectos.

"Buscamos proyectos-región que atiendan las necesidades estructurales de Andalucía y que respondan a la aceleración de la transición ecológica y digital", ha dicho el vicepresidente, quien ha recordado que se han solicitado propuestas a los representantes sociales, asociaciones empresariales, ayuntamientos, diputaciones, y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

"Estos fondos constituyen una oportunidad importante para Andalucía para que no se quede atrás en la consolidación de una comunidad más fuerte y próspera y en la recuperación económica y social derivada de la pandemia", ha recalcado el vicepresidente de la Junta.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el portavoz adjunto del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha reprochado a la Junta que "carece de planificación y estrategia para gestionar los fondos 'Next Generation' que llegarán a Andalucía", y ha subrayado que "hace falta un diagnóstico claro de las necesidades, con un gobierno que se ponga al frente de ayuntamientos y agentes sociales y económicos para que esos fondos se destinen a una serie de proyectos que permitan dar el salto de convergencia y crecimiento tras la pandemia que tiene que dar Andalucía".

En esa línea, ha exigido a Marín que "abandone la confrontación y aprovechen" desde la Junta "esta oportunidad para poner las bases y los cimientos sólidos para la recuperación y el crecimiento de la comunidad tras la pandemia", así como ha criticado la "improvisación" del Gobierno andaluz, que "se limita a recoger peticiones de ayuntamientos, agentes sociales e ideas de proyectos sin desarrollar, sin estrategia y sin planificación".

Por parte del PP-A, en cambio, el diputado Pablo Venzal ha contrapuesto el "desastre" de gestión y ejecución de fondos europeos por parte del Gobierno de España con la "responsabilidad" con la que está actuando la Junta de Andalucía, que, siendo consciente de que el dinero del citado fondo de la UE "no va a llegar antes del tercer trimestre" de 2021, no ha consignado en el Presupuesto de la comunidad autónoma del año que viene "partida alguna" vinculada a esos fondos, de forma que, "cuando lleguen se ampliarán partidas" de las cuentas andaluzas. Frente a ello, ha criticado que el Gobierno central ha consignado en los Presupuestos Generales del Estado "26.000 millones que no tienen asegurados".

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Fran Carrillo ha señalado que estos fondos pueden servir para dos cosas, bien para llevar a cabo las reformas necesarias que Andalucía y el conjunto de España necesitan o bien para "hipotecar" el futuro y finalmente no salgamos adelante tras la peor crisis de la historia contemporánea. Ha indicado que estas dos opciones están en manos de "personas acreditadas como incompetentes". A su juicio, estos fondos serán utilizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente, Pablo Iglesias, para seguir "empobreciendo" la economía española y no los van a aprovechar para modernizar la estructura productiva del país.

El diputado de Vox Francisco Ocaña ha insistido en la necesidad de "apostar por nuestro tejido productivo y aprovechar la ocasión que nos brinda la llegada de estos fondos". "La pandemia no solo ha evidenciado las numerosas grietas de nuestro sistema sanitario, también ha sido muy elocuente en cuanto a las debilidades estructurales de nuestra economía", ha explicado Francisco Ocaña, que ha lamentado que, "como siempre", los más damnificados son los pequeños empresarios.

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha criticado que Marín se haya dedicado en su comparecencia a exponer "el trampismo y la hipocresía" de la Junta ante el asunto de los fondos europeos, porque desde primera hora se va con el "victimismo" de que esta comunidad va a recibir menos de lo que le corresponde y de que va a ser "perjudicada" por el color político de su Gobierno. Ha echado en falta la elaboración de una estrategia global de recuperación por parte de la Junta.