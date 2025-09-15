La Junta rechaza las "falsedades" sobre conciertos sanitarios con las que Sánchez "vuelve a atacar a Andalucía"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, comparece en la rueda de prensa. A 10 de septiembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este lunes que el jefe del Ejecutivo central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "vuelve a atacar a Andalucía con falsedades, esta vez refiriéndose a los conciertos sanitarios".

Así ha reaccionado la consejera portavoz del Gobierno andaluz en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que Pedro Sánchez haya manifestado este lunes, en una reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas".

Además, Pedro Sánchez ha reivindicado que, durante su etapa al frente del Gobierno, y con un ejecutivo del PP-A en la Junta, Andalucía ha recibido "unos 54.000 millones de euros adicionales", lo que supone un "47 por ciento más de lo que transfirió" el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy a la comunidad.

Tras esta intervención del líder socialista ante diputados y senadores del PSOE, la portavoz del Gobierno andaluz ha replicado que "Sánchez olvida" que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, además de ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "firmó 500 millones de euros en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera de Salud en Andalucía, y que el porcentaje del gasto sanitario destinado a conciertos" en esta comunidad autónoma "actualmente" supone "apenas el 4%" del total, que "es la mitad del gasto en conciertos en el conjunto de toda España, que supera el 8% según los datos del propio Ministerio", ha remachado Carolina España.

De igual modo, la consejera de Hacienda ha replicado al jefe del Ejecutivo que "todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE dedican mayor porcentaje de gasto sanitario a conciertos que Andalucía", según "datos del Ministerio", según ha incidido en remarcar.

Dicho esto, la portavoz de la Junta ha aseverado que, "con una financiación autonómica justa y equitativa, Andalucía no sólo estaría transformándose como lo está haciendo ahora, sino que volaría", así como ha opinado que "parece claro que a Pedro Sánchez no le interesa que Andalucía siga convirtiéndose en una comunidad admirada y respetada".

"Ni él ni nadie de su Gobierno han movido un solo dedo para acabar con el agravio continuo que sufre Andalucía", ha añadido en esa línea Carolina España antes de agregar que tanto Pedro Sánchez como "su ministra Montero son los principales artífices de este agravio".

"ANDALUCÍA NO RECIBE MÁS RECURSOS DE PEDRO SÁNCHEZ"

La consejera ha insistido en advertir en ese punto de que "Andalucía está infrafinanciada", en tanto que "recibe desde el año 2009, cuando el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) pactaron el actual sistema de financiación, 1.528 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas" al año, por lo que "Andalucía no recibe más recursos de Pedro Sánchez", sino que recibe "los que se recaudan con los impuestos que pagan los andaluces", ha remachado para puntualizar que, "si hay más recursos, es porque el modelo económico de Andalucía funciona y ha permitido recaudar más, a pesar de bajar los impuestos, porque contamos con más inversión y ampliamos las bases de contribuyentes".

"Frente a esto, el agravio hacia nuestra tierra continúa y la brecha entre lo que recibe Andalucía y lo que reciben de media las comunidades autónomas es cada vez mayor", ha censurado la portavoz del Gobierno del PP-A, que ha subrayado además que María Jesús Montero, "cuando era consejera en Andalucía, lo decía muy claro", que "el dinero que reciben las comunidades autónomas les pertenece a las comunidades autónomas", y "nadie regala nada, decía".

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta ha concluido así defendiendo que "Andalucía está reclamando lo que le corresponde", así como emplazando al Gobierno de Pedro Sánchez a que, "mientras se reforma el sistema de financiación" autonómica, active un "fondo de nivelación que nos iguale con el resto de comunidades".

Además, "si de verdad quieren ayudar a Andalucía, que haga justicia con nuestra tierra y que no nos vendan la moto de unos Presupuestos con acento andaluz, porque está más que demostrado que Andalucía no es una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, y que su política, donde verdaderamente pone el acento, es en hacer favores, en dar privilegios al independentismo sólo y únicamente para seguir ocupando el sillón de la Moncloa", ha zanjado la consejera portavoz.