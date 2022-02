Junta reclama apoyo a petición del fondo transitorio tras descartar que en 2022 haya un nuevo modelo de financiación

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha reclamado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía el apoyo de los grupos a la petición del Gobierno autonómico a la creación de un fondo transitorio por considerar, tras presentar el Gobierno una propuesta sobre la variable población ajustada para el reparto de los recursos de la financiación, que en este 2022 no va a haber modelo de financiación y aplazarlo a 2023, por lo que ha reclamado "encontrar apoyo a ese fondo transitorio".

Bravo, que ha comparecido para dar cuenta de las aportaciones de la Junta de Andalucía a ese documento sobre la población ajustada, ha sostenido que "el Ministerio no ha cumplido con la promesa de presentar un esqueleto" de la financiación por argumentar que el documento de la población ajustada "es una pequeña reflexión sobre la metodología, no es un documento global que analice las líneas maestras del modelo de financiación".

El consejero de Hacienda ha considerado entonces que "es un lastre a la oportunidad de la convergencia de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Castilla La Mancha y de Andalucía", para sostener que, según el criterio de población ajustada o de población de derecho, la merma de financiación de Andalucía es de 10.400 millones de euros o de 17.000 millones de euros según un parámetro u otro.

Tras recordar que en 2018 la hoy ministra de Hacienda y entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, defendía incrementar los recursos del sistema de financiación entre 16.100 y 16.700 millones de euros, de los cuales 4.000 millones le corresponderían a Andalucía, ha apuntado la ausencia en el documento sobre la población ajustada presentado por el Gobierno de parámetros como la suficiencia financiera, el equilibrio vertical y horizontal, las necesidades de gasto, la equidad, la igualdad en el acceso a los servicios públicos, o la lealtad institucional.

El consejero de Hacienda, quien ha esgrimido que la voluntad del Gobierno andaluz en su documento de propuestas a la población ajustada, ha sido "buscar puntos de acuerdo porque si deriva en confrontación lleva mal camino", ha explicado algunas de las contribuciones de Andalucía como que en el caso de la educación se utilice el padrón municipal más los alumnos matriculados en FP y universitarios, mientras que en Servicios Sociales ha reclamado la selección de cuatro grupos de edad y apostar por el Índice Arope como parámetro de referencia.

Con la referencia del informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de análisis de la propuesta del Ministerio de Hacienda, Bravo ha recordado que ha apuntado que Andalucía perdería un 0,54% sobre la financiación actual de aplicarse la definición de la población ponderada y colegir que "estaríamos en una situación global peor que antes de esta propuesta", así como ha dado otros datos para apuntar que Extremadura vería incrementados sus recursos en un 8,6% y Aragón en un 7%, comunidades ambas gobernadas en la actualidad por el PSOE.

Tras sostener que "hace falta un documento global" sobre financiación, Bravo ha trasladado que Andalucía ha propuesto conocer las inversiones estatales como un criterio añadido a la financiación autonómica, así como establecer mecanismos de penalización y premio para el cumplimiento o no de las reglas fiscales: deuda pública, déficit y regla de gasto.

PSOE RECLAMA PARTICIPACIÓN DEL PP PARA REFORMAR EL MODELO

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha apuntado que el documento del Ministerio de Hacienda es "un primer paso" que "cumple con las líneas maestras" del acuerdo que suscribió el Parlamento andaluz en 2018, al tiempo que ha remarcado que el Grupo Socialista "defiende un sistema de financiación justo", así como que el sistema todavía vigente "tiene que reformarse a la mayor brevedad para corregir ineficiencias", y es "urgente resolver los problemas que se han observado en la aplicación" del mismo.

El parlamentario socialista ha defendido también que, "con la actual geometría parlamentaria" en el Congreso, el "reto" de la reforma del sistema de financiación "es imposible si no se implica activamente al PP", por lo que ha preguntado al consejero si él mismo o el presidente de la Junta, Juanma Moreno, están dispuestos a llamar al líder nacional del PP, Pablo Casado, "para promover un acuerdo" con el PSOE.

En representación del PP-A, su portavoz adjunto Pablo Venzal ha acusado al Ministerio de Hacienda de buscar "enfrentarnos entre los territorios del Estado español" con un documento que "pretende echarnos a pelear" a las comunidades autónomas, y que, según ha criticado, sustituye al que había impulsado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy de la mano de un "consejo de expertos, con consenso de los técnicos y que el PP en todas sus regiones había bendecido".

En esa línea, ha sostenido que "la única verdad es que el PP no dejó de hacer sus deberes cuando presentó su documento de punto de salida" en la etapa del anterior Gobierno de Rajoy, un "modelo" con el que "estamos" los 'populares', según ha abundado Venzal antes de avisar a los socialistas de que "nos van a tener a su lado si son defensores de Andalucía, pero no pueden venir a engañar a los andaluces, que ni somos tontos ni somos niños", ha zanjado.

El diputado de Cs Carlos Hernández ha felicitado al equipo de la Consejería de Hacienda por su trabajo en respuesta al documento del Ministerio, que el departamento de Juan Bravo ha sustanciado "con un índice de detalle y transparencia que es de agradecer", según ha valorado antes de opinar que el informe del Ministerio "es muy denso y muy decepcionante", porque "no es una respuesta a un sistema de financiación autonómica, ni se le acerca siquiera", además de que "va dejando fuera a las comunidades forales", de las que ha cuestionando que "tengan que tener un privilegio".

Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, su portavoz adjunto, Guzmán Ahumada, ha sostenido que la propuesta que ha defendido Bravo en respuesta al documento del Ministerio de Hacienda "va en la línea de intentar defender los intereses de (Pablo) Casado, y no los de Andalucía, tanto por la forma como por el contenido", al tiempo que ha señalado que la Junta "no tiene un problema de financiación coyuntural" en estos momentos.

"Quizá lo que le ocurre a Andalucía es que está infragobernada", ha advertido el diputado al consejero, a quien ha reprochado que "no tiene voluntad de hacerlo bien" y "no ha llamado" a Unidas Podemos ni se ha sentado con sus parlamentarios para "hablarnos de ese fondo transitorio que no puede ser un eslogan que le vaya bien a Moreno Bonilla o a los intereses de Casado", ha concluido.

Finalmente, la portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha advertido al consejero de que "no cuente" con su grupo "para participar de este falso debate que nace viciado desde el principio", porque "lo que realmente hace falta es una reestructuración del modelo territorial que termine con las desigualdades de los españoles", según ha opinado, y en esa línea ha agregado que "el sistema de financiación autonómica y de organización territorial del país está caduco", y con él no se manifiesta que "los españoles tienen los mismos derechos independientemente de donde nazcan". "Se trata de afrontar con valentía las reformas necesarias del propio modelo territorial", ha zanjado la diputada.