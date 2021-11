La Junta registra este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 sin acuerdo previo para su aprobación

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) registrará este miércoles en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2022, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, sin que exista acuerdo previo con alguno de los grupos parlamentarios de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, para que supere el debate de totalidad ante el Pleno de la Cámara, previsto a finales de este mes.

El Consejo de Gobierno se reunirá a primera hora de este miércoles para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos y, con posterioridad, a las 11,30 horas, los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, se desplazarán al Parlamento para hacer entrega del texto a la presidenta de la institución, Marta Bosquet. La Mesa de la Cámara se reunirá para calificar el proyecto de Ley, mientras que el Gobierno andaluz informará de su contenido en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El debate de totalidad del proyecto de Ley ante el Pleno de la Cámara está previsto que se desarrolle los días 24 y 25 de este mes y en este momento no está garantizado que el texto pueda superarlo, puesto que los dos partidos del Gobierno no cuentan con la mayoría de diputados necesaria y no se ha cerrado un acuerdo con ningún grupo de la oposición.

Vox, que ha sido socio externo del Gobierno en esta legislatura y que aprobó los tres presupuestos anteriores, ha manifestado que no apoyará las cuentas de 2022 si no hay un compromiso de cumplimiento de los acuerdos suscritos en estos casi tres años con el Ejecutivo de PP-A y Cs.

El Gobierno andaluz ha mantenido reuniones con los tres grupos de la oposición para intentar alcanzar un acuerdo y ha planteado que se deje pasar el proyecto de Ley en el Debate de totalidad para luego seguir negociando e incorporar aportaciones de los grupos en el trámite de enmiendas parciales.

La Junta ha tratado de lograr un acuerdo con el principal grupo de la oposición, el PSOE-A, cuyo secretario general, Juan Espadas, entregó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, un documento de propuestas, al que el Gobierno andaluz dio una respuesta la pasada semana.

De hecho, el Ejecutivo ha lamentado este martes que el PSOE-A no haya aceptado una oferta "generosa" sobre los Presupuestos, que suponía incorporar demandas de esa formación, empezando por estar dispuesto a aplazar la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de ley una semana, esto es a la segunda semana de noviembre, con el fin de que hubiera más tiempo para lograr un acuerdo.

Así lo han trasladado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, que han explicado que la voluntad de la Junta para alcanzar un acuerdo "es máxima", llegando incluso a aceptar, a propuesta del PSOE-A, "retrasar una semana" la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos en el Consejo de Gobierno, esto es, en lugar de este miércoles 3, la próxima semana, con el fin de seguir negociando.

Sin embargo, las mismas fuentes han indicado que el PSOE-A ha rechazado finalmente la "oferta generosa" que se la hecho desde la Junta sobre aceptación de sus demandas, pese a la disposición incluso a retrasar una semana la aprobación de las cuentas. En este sentido, el Gobierno andaluz seguirá con los plazos previstos y el proyecto de Ley de Presupuestos se someterá este miércoles a la aprobación en Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo ha garantizado que seguirá intentando "hasta el último momento alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para aprobar el Presupuesto con el máximo consenso posible".

Por ello, se siguen manteniendo contactos con los grupos y el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha expresado a todas las fuerzas políticas "los puntos en común que el anteproyecto presenta respecto a sus demandas", según han señalado las mismas fuentes.

"La voluntad del Gobierno para alcanzar un acuerdo es máxima. Confiamos en alcanzar un acuerdo durante la tramitación parlamentaria, para que Andalucía pueda tener los presupuestos que necesita", han recalcado.

PSOE-A DENUNCIA "JUEGO DE TRILEROS CON LOS TIEMPOS"

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este martes a la Junta de hacer un "juego de trileros" con los "tiempos" de la negociación del proyecto de Presupuestos, y al PP-A de "no querer negociar" esas cuentas con el PSOE-A.

"Dos no negocian si uno no quiere, y el PP no quiere negociar con el PSOE", ha aseverado Ángeles Férriz, quien a recalcado que "en ningún momento" ha habido por parte del PSOE-A "ninguna petición de una semana más para negociar" el Presupuesto, si bien ella misma trasladó en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento en la que se planteó modificar el "calendario legislativo" de tramitación de las cuentas autonómicas, que "si había que votar los días 28 y 29 de diciembre, el PSOE no tendría ningún inconveniente".

Ha insistido en subrayar que fue Juan Espadas, quien, "dadas las circunstancias excepcionales" que atraviesa Andalucía, y dado que el Gobierno andaluz "no tiene mayoría en el Parlamento, se ofreció a negociar unos Presupuestos", y para ello trasladó al presidente de la Junta un documento de propuestas en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 1 de octubre en el Palacio de San Telmo, que posteriormente se reiteraron en un encuentro entre la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo y una delegación socialista el 19 de octubre.

Férriz ha sostenido que realmente no se ha producido "en ningún momento" una negociación entre la Junta y el PSOE-A según "lo entendería el común de los mortales", porque "es imposible negociar con alguien que no ha manifestado en qué está de acuerdo o cuáles son las propuestas" del PSOE-A "con las que está de acuerdo".