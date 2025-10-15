La Junta reivindica sus iniciativas a favor de los autónomos frente a los "sablazos que les quiere dar el Gobierno"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 15 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este miércoles las iniciativas que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha adoptado a favor del colectivo de trabajadores autónomos, y las ha contrapuesto a los "sablazos que les quiere dar el Gobierno de Pedro Sánchez".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera portavoz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de nuevas cotizaciones para autónomos que ha planteado el Ejecutivo central.

Carolina España ha remarcado que la propuesta del Gobierno supone un "incremento de cuotas de los autónomos hasta del 35%", y ha defendido, en cambio, que "desde" que Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta, el Gobierno andaluz "siempre se ha ocupado de los autónomos".

En ese sentido, ha citado iniciativas como "el plan de inicio de actividad", dotado de "más de 131 millones de euros", o el 'Plan Emplea-T', con el que "se han puesto en marcha más de 7.000 contrataciones", o la iniciativa de "cuota cero, que también está abierta todavía con más de 50 millones de euros".

"En definitiva, este es un Gobierno que siempre ha cuidado de los autónomos y, desde luego, los sablazos se los dejamos a otros", ha comentado la portavoz del Ejecutivo andaluz, que ha criticado así "los sablazos que les están dando, se los van a dar o se los quieren dar" a dichos trabajadores por cuenta propia "el Gobierno de (Pedro) Sánchez y (María Jesús) Montero", ha apostillado en alusión a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A.