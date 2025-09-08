Junta replica a PSOE-A que es "falso" que su rechazo a la quita de deuda conlleve "malversación"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha replicado este lunes al PSOE-A que es "falso" que su rechazo a la condonación de la deuda de la comunidad conlleve un delito de "malversación por omisión", unas manifestaciones que, a su juicio, responden a que los socialistas "están desesperados y se están lanzando ya al barro".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, España se ha pronunciado así después de que el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, haya acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de incurrir en un delito que ha descrito de "malversación por omisión" por la renuncia a una quita de la deuda de la comunidad por 18.700 millones.

"Eso es falso y de delitos sabe mucho el PSOE", según ha señalado Carolina España, quien ha querido dejar claro que la Junta se va a "dejar la piel" para explicar a los ciudadanos que lo que está diciendo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre los beneficios de la quita de la deuda para Andalucía es "mentira".

Ha insistido en que la condonación de deuda de las comunidades autónomas que aprobó la pasada semana el Consejo de Ministros se hace para pagar "una cesión más y un chantaje al independentismo".

España ha reiterado que la condonación de la deuda de Andalucía "no va a suponer ni un ingreso más, ni un euro más para los andaluces", porque de lo que se trata es de que la deuda pasa de "una administración a otra": "Ya por lo menos ha reconocido la señora Montero que no nos va a llegar un cheque de los 18.000 millones de euros".

Según España, el "gran problema" para Andalucía es que le "faltan" cada año 1.528 millones de euros de financiación autonómica y ha criticado que la ministra de Hacienda aún no haya abierto el debate sobre la reforma del sistema, mientras sí se da una "financiación privilegiada" a Cataluña.