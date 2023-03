Junta reprocha a Gobierno que sus "medidas no están funcionando" y pide que rebaje el IVA de carne y pescado ante el IPC

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha señalado este martes, tras la publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos del IPC del mes de febrero, que en Andalucía se sitúan en una tasa interanual del 6,6%, seis décimas por encima de la media nacional, mientras que en el grupo de alimentos y bebidas Andalucía supera en un 1,2 puntos (17,8%) a la media nacional (16,6%), que "la valoración cae por su propio peso: las medidas del Gobierno no están funcionando porque la inflación sigue creciendo", en palabras del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha considerado que, con estos datos encima de la mesa, "entendemos más necesario que nunca que el Gobierno atienda el requerimiento del principal grupo de la oposición para que proceda a la rebaja del IVA de la carne, del pescado o las conservas", para añadir que "gran parte de la población no puede permitirse el lujo de un alimento como el pescado" ante la subida de precios.

"Seguiremos poniendo en marcha nuevas medidas en el ámbito de nuestras competencias", ha sostenido el consejero y portavoz, quien ha presentado el Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía como "un buen ejemplo" de ello, antes de remachar su argumentación con la idea de que "las políticas del Gobierno no están funcionando" ante el hecho de que "la inflación está disparada" y considerar entonces que esas políticas erróneas para contrarrestar la subida de precios "lo pagan las familias, las empresas" y apuntar que "esa política de no hacer del Gobierno de España no puede ser la solución".