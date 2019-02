Junta reunirá el martes a sindicatos de funcionarios de Justicia tras el anuncio de Marín sobre el acuerdo de noviembre

Publicado 15/02/2019 17:20:47 CET

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha convocado a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ y SPJ-USO a una reunión el próximo martes día 19 de febrero que llega después de que el titular de este departamento, Juan Marín, anunciase en comisión parlamentaria que no se podrá cumplir con el acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno socialista con la Mesa Sectorial de Justicia para la subida salarial porque "no pasó por el Consejo de Gobierno y los socialistas no hicieron los deberes elaborando el Presupuesto".

Fuentes de la Consejería de Justicia han explicado a Europa Press este viernes que dicha reunión se celebrará el próximo martes con la secretaria general para la Justicia, María José Torres, y el nuevo director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez.

Por su parte, el sindicato CSIF-A, que ha avisado de que, "de no materializarse cuanto antes los términos de dicho acuerdo, convocará movilizaciones en toda Andalucía" ante lo que considera "un insulto a los derechos de los funcionarios de Justicia", ha destacado en otro comunicado la convocatoria "urgente" de esa reunión por parte de la Junta.

CSIF-A ha insistido en que "no va a permitir que el acuerdo alcanzado sea objeto de arma política alguna, y mucho menos" permitirá "que no se vaya a llevar a cabo cada punto del mismo".

"Una vez nos garanticen el cumplimiento" del acuerdo, desde CSIF-A invitarán al vicepresidente de la Junta "a seguir avanzando en las condiciones laborales de todo el personal de justicia", según anuncia la central sindical.

Por su parte, la propia Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local había anunciado en la mañana de este viernes que iba a "retomar las conversaciones con los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia para poder analizar los acuerdos que los mismos alcanzaron con el anterior Gobierno" socialista andaluz en la Mesa Sectorial de Personal de Justicia.

Así, la Consejería explicó que Juan Marín "ha dado instrucciones a la Secretaria General de Justicia para que reanude estos contactos", después de que explicase este jueves que los acuerdos alcanzados con los sindicatos el pasado 27 de noviembre "no fueron elevados al Consejo de Gobierno y, además, tras solicitar los pertinentes informes a la Consejería de Hacienda, se ha confirmado que no hay disponibilidad presupuestaria en los presupuestos prorrogados en 2018".

Los acuerdos implican un incremento de más de diez millones de euros repartidos entre los ejercicios 2019, 2020 y 2021, según reconoce la Consejería de Justicia.

Marín ha recalcado que "la voluntad política del nuevo Gobierno existe, pero estos asuntos son de calado y no pueden quedar en una declaración de intenciones pre electorales".