Junta señala 28.000 beneficiarios de ayudas por sobrecoste energético y achaca menor demanda a exigencias de fondos UE

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado este lunes sobre la gestión de las ayudas al sobrecoste energético para pymes y autónomos que son 28.000 empresas andaluzas las que han resultado beneficiarias, un 53% de las cuales son autónomos, al tiempo que ha reconocido que "el importe total de las ayudas no se ha cubierto", hecho que ha atribuido a que "los requisitos de los fondos europeos eran enormemente restrictivos".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Sevilla en el foro de Europa Press Andalucía 'Andalucía hacia el futuro', Blanco ha apuntado "unas condiciones difíciles de aplicar para algunas empresas y autónomos" para explicar que la ejecución del dinero previsto para estas ayudas sea inferior a la previsión inicial de gasto, hecho del que ha disculpado a la propia Consejería.

"No se ha cubierto, pero no por falta de diligencia en la administración", ha puntualizado la consejera de Empleo, quien ha apuntado que "las solicitudes no han sido suficientes" por cuanto ha blandido que "no hay tejido productivo para solicitar estas ayudas" desde la perspectiva de los parámetros establecidos por los fondos europeos, a los que ha descrito como "enormemente restrictivos".

La responsable de Empleo ha explicado la apuesta del Gobierno andaluz por acogerse a "una posibilidad que daba la Comisión Europea de utilizar los fondos FEDER para pagar el sobrecoste energético" de pequeñas y medianas empresas en 2022 sobre sus gastos de 2021 como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.

Blanco ha argumentado que ha sido Andalucía, "la única Comunidad Autónoma de todas las de España, incluido el Gobierno", la Administración que se ha planteado trasladar al sector las ayudas diseñadas por Bruselas.

"Estas ayudas se han tramitado en tiempo récord, en tres meses", ha argumentado Rocío Blanco, quien ha indicado que "las empresas están teniendo ya su dinero", por cuanto ha explicado que "son unas ayudas que las hemos automatizado" y por ello se les ahorró a las empresas que "no tuvieran que pedir ninguna documentación".

En ese sentido ha detallado que "la factura la hemos pedido nosotros a las empresas comercializadoras de gas y de electricidad" con la aspiración de que las empresas "simplemente tenían que poner sus datos" y de esta forma "esa carga administrativa recayera sobre la Consejería y no sobre los autónomos y la empresa".

Las explicaciones de la consejera de Empleo se producen un día después de que el PSOE de Andalucía hablara este domingo del "rotundo fracaso" de la convocatoria de subvenciones de la Junta para paliar los sobrecostes energéticos de empresas y autónomos al apuntar que el 95,2 de la totalidad de pymes y autónomos andaluces se habían quedado fuera de las ayudas.

Según los datos que ofreció el PSOE andaluz, del total de 585.222 de posibles perceptores el Gobierno andaluz sólo ha estimado 28.000 ayudas, a pesar de haberse solicitado 69.469, lo que suponía descartar el 60% de las peticiones recibidas.