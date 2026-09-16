La Junta señala al Gobierno por "no darle la normalidad a Ceuta" y espera que "cumpla" con el regreso de los migrantes

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado al Gobierno central por "no ser capaz de darle la normalidad a Ceuta". Al mismo tiempo, ha insistido en que "espera que cumpla su palabra" sobre el regreso de las personas migrantes que entraron ilegalmente en la ciudad autónoma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta ha recordado la posición de la Unión Europea que "ha dicho ya alto y claro que los mayores y los menores que han entrado de forma ilegal, tienen que salir de Ceuta" y del Reino de Marruecos "que está pidiendo que se le envíen a los menores".

"Tenemos al Gobierno de España con dos ministros, de interior y de exterior, que han dicho que todos los que han entrado de forma ilegal tienen que salir de Ceuta. Por lo tanto, nosotros lo único que esperamos es que cumplan su palabra", ha remarcado.

Asimismo, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha señalado que la Universidad de Granada ha activado "oportunamente" el protocolo de contingencias al Ministerio de Universidades para reforzar la seguridad en los accesos al campus de Ceuta.

"Si este Gobierno de España no es capaz de darle la normalidad a Ceuta, nosotros vamos a hacer desde Andalucía todo lo que esté en nuestra mano y lo que la ley nos permita para facilitar la vida de los ceutíes", ha remarcado Carolina España.

En paralelo, la portavoz del gobierno autonómico ha criticado a la oposición en el Parlamento por "no querer debatir" en la cámara andaluza sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

"Es muy triste porque si bien ya en Ceuta esperan poco del Gobierno de España pero al menos la izquierda andaluza nada más que por historia, por lazos culturales, por situación geográfica, pues no deberían de oponerse a debatir sobre lo que está ocurriendo en Ceuta", ha subrayado.