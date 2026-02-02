Junta tramita más del 94% de expedientes de ayudas PAC 2025 y comienza a recibir la Solicitud Única de la campaña 2026

Jornadas PAC celebradas en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha tramitado el pago de más del 94% de los expedientes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2025 --subvenciones que ascienden a 1.021 millones de euros repartidos entre más de 195.400 agricultores y ganaderos de Andalucía-- y ha comenzado a recibir desde este mes de febrero la Solicitud Única de la campaña 2026.

Según ha detallado la Junta en una nota, como novedad de 2026, a las ayudas agroambientales convocadas anteriormente en Andalucía se han sumado otras, con compromiso por tres años, relativas a la protección de la avifauna --a las que se destinarán 15 millones de euros-- y al fomento y gestión sostenible de pastos (conocida como 'agroambiental de la ganadería extensiva'), que contarán con 25 millones de euros de presupuesto.

A través de esta herramienta, los profesionales del campo pueden pedir ayudas directas, agroambientales y para zonas con limitaciones naturales. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la presentación de la Solicitud Única de este año, la Consejería de Agricultura organiza en diversas provincias andaluzas unas acciones formativas dirigidas a técnicos de entidades reconocidas para la tramitación de las ayudas directas de la PAC en Andalucía.

A través de estas reuniones, el Gobierno andaluz traslada a los técnicos las novedades de la campaña 2026 y les muestra el funcionamiento de la aplicación puesta en marcha este año para gestionar la Solicitud Única.

Tras el curso organizado este lunes en Sevilla, el personal de la Junta se trasladará a Jaén este próximo martes, donde también se ofrecerá la formación el martes 10 de febrero "dado el alto número de solicitantes". Además, el jueves día 5, tendrá lugar el curso en Córdoba; y el viernes 6 de febrero, en Granada. Así, se dará cobertura tanto a la zona occidental como oriental de la región, "facilitando el acceso a la formación por parte de todos los interesados".

En la medida de sus posibilidades, la Consejería de Agricultura ha destacado que "busca responder a la petición del sector agrario andaluz y adaptar las exigencias de las ayudas de la PAC a la realidad del campo de esta región flexibilizando para 2026 algunos de los requisitos de los ecorregímenes". Por ejemplo, este año los agricultores acogidos a subvenciones ligadas a rotación de cultivos y siembra directa en tierra de cultivo "sólo tendrán que plantar un 25% de la superficie con especies mejoradas".

Por tanto, "esta extensión supone una importante rebaja respecto al porcentaje establecido de forma general para estas ayudas que forman parte del ecorrégimen de agricultura de carbono y agroecología". En concreto, estas subvenciones están sujetas normalmente a la obligatoriedad de que "al menos el 50% de la superficie de tierra de cultivo tenga cada año una especie diferente a la sembrada anteriormente".

Tras años de gran sequía, las lluvias abundantes en la comunidad autónoma "están siendo la principal característica de esta campaña agrícola". De hecho, atendiendo a los últimos datos disponibles (noviembre y diciembre de 2025), la cantidad de precipitaciones supera la media de los últimos 20 años en todas las provincias andaluzas en porcentajes que varía entre el 15% y el 82%.

En esta línea, analizando el número de días de lluvia en estos meses, "la media histórica de las dos últimas décadas se supera entre un 24% y el 56%". Además, los episodios de precipitaciones continuados han mantenido los suelos en un estado de saturación "incompatible" con la realización de labores necesarias para la siembra en numerosas explotaciones o en parte de las ellas.

Asimismo, los agricultores no han podido sembrar los cultivos de invierno más característicos de Andalucía (trigo blando, trigo duro, triticale, cebada, avena, colza, guisantes secos o habas secas) y se han registrado dificultades para poder llevar a cabo las rotaciones de cultivo en las explotaciones agrícolas de la región.

OTROS REQUISITOS MODIFICADOS

Para este año, se flexibilizan también en Andalucía otras obligaciones como, por ejemplo, la carga ganadera mínima en el ecorrégimen de pastoreo extensivo, que queda establecida en 0,2 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea en todos los pastos húmedos en lugar de las 0,4 UGM/ha requeridas anteriormente; y 0,1 UGM/ha en todos los pastos mediterráneos en Andalucía (0,2 UGM/ha anteriormente).

En el caso de la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos de regadíos, se permite en 2026 realizar labores superficiales de tipo vertical desde abril a septiembre en recintos con una pendiente media inferior al 20%.

Entre otras medidas, la Junta permite también este año la aplicación de herbicidas sobre la cubierta vegetal en casos puntuales de inversiones de flora, "debidamente justificados". Por último, esta excepción estará supeditada a la condición previa de "llevar dos años seguidos haciendo la práctica para poder aplicarlo en el tercer año".