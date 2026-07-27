La Junta valora el uso del fuego técnico para frenar el avance del incendio de Cerro Muriano con 200 hectáreas afectadas

Imagen de efectivos del Plan Infoca en el incendio de Cerro Muriano (Córdoba) a 25 de julio de 2026 en Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía, España) - Europa Press

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado este lunes que ha llamado "mucho la atención el uso del fuego técnico, que ha dado resultado" para frenar el avance del incendio forestal de Cerro Muriano, que ha afectado a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones.

En declaraciones a los periodistas, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, Molina ha subrayado que "hay que alabar la nueva unidad que tiene el Infoca de fuegos técnicos, que dirige un cordobés, el subdirector del Centro Operativo Provincial de Córdoba, Carlos Revilla, y que hicieron un trabajo soberbio".

Mientras, ha comentado que sigue trabajando en la zona el dispositivo del Plan Infoca, tras darse por estabilizado a las 20,00 horas del sábado y el domingo por la mañana se pudo dar por controlado, de modo que "ahora lo siguiente ya es la extinción total, algo en lo que siguen trabajando en tierra los dispositivos", ha señalado el delegado, para remarcar que "este caso ha sido un ejemplo de trabajo de todos los profesionales que han estado".

Por su parte, el regidor ha indicado que "el fuego tuvo partes que avanzó muy rápido y en ese perímetro hay partes que ni siquiera han ardido por completo", de manera que "hay vacíos dentro del perímetro de las 200 hectáreas, que parecen que no han ardido o no han ardido tanto".

En concreto, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 8,00 horas de este domingo el incendio forestal en el paraje de Cerro Muriano, junto a la carretera N-432, que obligó a desalojos preventivos de 274 personas de sus casas.

Según ha informado el EMA Infoca, el incendio --que obligó a establecer la situación operativa 1 en su inicio-- quedó estabilizado sobre las 20,00 horas del sábado, de manera que se regresó a la fase de preemergencia, situación operativa 0.