Junta ve "falta de coherencia" en PSOE-A por pedir comparecencias de interventoras a las que "se negó" cuando gobernaba

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha afeado este martes al PSOE-A "cierta falta de coherencia" al solicitar comparecencias en el Parlamento de interventoras de la administración autonómica cuando el mismo partido "se negó" a ello cuando gobernaba la Junta.

Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas después de que desde el PSOE-A hayan anunciado este martes que el Grupo Socialista va a solicitar la "comparecencia inmediata", en sede parlamentaria, tanto de la Interventora General de la Junta de Andalucía como de la Interventora delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "esclarecer las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización conocidos" en relación a contratos sanitarios tramitados por la Junta durante la pandemia de Covid-19.

Carolina España ha comenzado comentando al respecto de esta iniciativa socialista que las posibles comparecencias o no de las interventoras "es una cuestión que compete al Parlamento", así como ha subrayado que "la Intervención también es un órgano independiente" a la Junta.

Dicho esto, ha opinado que aprecia "cierta falta de coherencia" en el PSOE-A con esta solicitud, porque "del año 2013 al 2018" --cuando los socialistas gobernaban en la Junta-- hubo 33 informes desfavorables de la Intervención, casi el doble de los famosos 18 informes actuales" que afectan al Gobierno andaluz del PP-A, y "el Partido Socialista se negó a que compareciera la Intervención", ha subrayado la consejera portavoz para insistir así en la idea de que le parece que hay "cierta falta de coherencia y de credibilidad" entre los socialistas por pedir ahora dichas comparecencias de las interventoras.

En todo caso, la consejera de Economía y Hacienda ha insistido en señalar que "es una cuestión que compete al Parlamento", así como que "la Intervención también es independiente del Gobierno y de la Consejería" de Hacienda "como tal".

"AHORA HAY TRANSPARENCIA, ANTES NO LA HABÍA"

Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas sobre los informes de Intervención en los que se apoya el PSOE-A para pedir dichas comparecencias, la consejera se ha reafirmado en sus declaraciones en otras ruedas de prensa a propósito del mismo asunto, y en esa línea ha incidido en defender que en la actual administración andaluza gobernada por el PP-A "ahora hay transparencia", cuando "antes --en referencia a la etapa de gobierno socialista-- no la había".

Además, la titular andaluza de Hacienda ha remarcado que los contratos analizados cuentan con "un informe jurídico", un "informe de Intervención, se publican en el Portal de Transparencia" de la Junta, desde donde, asimismo, "se atiende a las recomendaciones de la Intervención", según ha subrayado también la consejera.

Asimismo, la consejera ha llamado la atención acerca de que "antes había informes del interventor" de la etapa de gobierno socialista en los que se "hablaba de agujeros de 100 millones de euros que no se atendían", y ha defendido que lo de ahora "no tiene nada que ver", porque por parte del Gobierno del PP-A "cumplimos y atendemos todas las recomendaciones, como no podía ser de otra manera", ha defendido.

De igual modo, la consejera ha remarcado que los contratos a los que aluden los referidos informes de Intervención corresponden a un año como el de 2021 de "plena" pandemia de Covid-19, cuando "se subastaban hasta las mascarillas", y "hubo que cambiar la ley para que los pagos fueran por anticipado o por adelantado para que se suministrara el material".

"Por lo tanto, era un momento difícil, complicado, donde todas las administraciones, no solo la Junta de Andalucía", sino "todas las administraciones autonómicas y el Gobierno de España tenían como objetivo salvar vidas y proteger a los profesionales", ha añadido la consejera portavoz para finalizar.