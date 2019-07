Jupol ve "ridículos" los 807 millones de euros en el que la auditoría externa cifra la equiparación salarial

Actualizado 30/07/2019 16:38:59 CET

Manifestación de Jupol realizada en la sede de la Secretaría General del Estado - CEDIDA

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha tildado de "ridículos" los 807 millones de euros en el que la auditoría externa de la Policía Nacional y la Guardia Civil cifra la equiparación salarial con las policías autonómicas.

En una entrevista a Europa Press, el subsecretario nacional de acción sindical y uno de los fundadores del sindicato en Sevilla, Juan Manuel Ulric, ha indicado que esta cifra está "muy lejos" de la equiparación salarial y que si se acuerda que esta sea la cifra a compensar, cada agente de la Policía Nacional, ya sea en Andalucía como en la mayoría del territorio nacional, "tendrá entre 300 y 400 euros brutos" que un policía autonómico.

Continuando esa línea, Ulric ha criticado que esa auditoría se ha realizado con "presiones" por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Ministerio Interior toda vez que, según ha apuntado, el informe realizado "no incluye" conceptos como jubilación, segunda actividad y reserva, pagas extras, horas extras o asistencias a juicios mientras que "sí contempla" conceptos como el plus de territorialidad o planes de acción social --alquiler y escolarización-- que "no deberían ir ahí" al no formar parte del capítulo de retribuciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, el dirigente sindical ha indicado que si el Ministerio del Interior "cumpliera" con la subida del tercer tramo salarial aún los agentes de la Policía Nacional "cobrarían de media unos 400 euros brutos menos" que un 'mosso d'esquadra'.

Por ello, ha destacado seguirán "una 'pugna' permanente" en Andalucía y en el resto de España hasta que se consiga "la equiparación real" con los cuerpos policiales autonómicos, equiparación que cifran en torno a los 1.500 millones de euros.

"NINGUNEO Y FALTA DE RESPETO"

De otro lado, Ulric ha censurado el "ninguneo" y la "falta de respeto" que ha tenido la Secretaría de Estado de Seguridad "al negarse" a recibir a los representantes de Jupol este pasado lunes en el anuncio y entrega del informe de la auditoría cuando desde las elecciones sindicales del pasado 19 de junio, Jupol se ha convertido en "el sindicato más mayoritario de la historia de la Policía Nacional" con ocho de los 14 vocales en el actual Consejo de la Policía.

"El actual Gobierno no quiere ver que el panorama sindical ha cambiado después de ese inicio de negociación de un acuerdo que según esa auditoría supondrá, sí se firma, una subida salarial y no la equiparación real", ha añadido el representante sindical, al tiempo que ha reprobado que pese a cosechar "30.000 votos de un total de 50.000 votantes" se les haya tratado como un sindicato "de tercera división" y les hayan trasladado el informe, en las dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional y "casi tres horas después" que al resto de sindicatos.

Por ello, Ulric ha resaltado que a las puertas de la Secretaría de Estado de Seguridad se han concentrado "más de mil policías y guardias civiles" para censurar este "ninguneo" a Jupol y reclamar la equiparación salarial "real" y "de una vez por todas". "Debemos de tener el mismo trato e información que el resto de sindicatos, independientemente que estemos o no a favor de lo que quiera ofrecer el Gobierno", ha concluido.