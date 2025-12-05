Jurado (PP-A) acusa al PSOE y Montero de "fallar a mujeres tapando de modo cómplice denuncias de acoso en su partido"

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado. - PP-A

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, ha acusado este viernes al PSOE y a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de "fallar a las mujeres callando y tapando de manera cómplice las denuncias de acoso en su propio partido".

En una rueda de prensa en Córdoba, la popular ha calificado como "indecente que una formación que se define como feminista esté amparando dentro de sus propias filas comportamientos machistas y de acoso sexual".

"No podemos llegar a entender cómo un partido que ha dicho que es defensor de las mujeres pueda estar albergando prácticas y pautas que son completamente contrarias a la libertad, a la igualdad y a cualquier sentido común que hoy tengamos en un país como el nuestro", ha añadido.

Tras recordar los casos "repugnantes de comportamientos machistas que acumula el PSOE, tanto en Andalucía con el dinero de la formación para el empleo gastado en prostíbulos por cargos de los anteriores gobiernos socialistas, como a nivel nacional con Tito Berni, o las mujeres que Koldo y Ábalos seleccionaban por catálogo", Jurado ha afirmado que "todo esto lo que demuestra es que el PSOE es un partido decadente y que ha perdido la confianza de las mujeres".

Además, ha señalado que, "por si todo lo anterior era deplorable y reprochable, ahora en el PSOE dan un paso más y es la permisividad que muestran ante las denuncias de acoso sexual que sus propias compañeras están denunciando, pero lo que no podemos de ninguna manera justificar y no entendemos que eso se haya tapado y callado por Sánchez y por Montero".

Para la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, "no han fallado los protocolos, como ha intentado justificar Montero, han fallado ella y Sánchez a sus propias compañeras, y ha fallado el PSOE a las mujeres en España y en Andalucía".

"No entendemos cómo pueden decir que están esperando a ver qué se resuelve en un órgano federal", ha insistido, para subrayar que "desde el primer momento que se conoce un caso de acoso y que una mujer denuncia un acoso sexual, hay que estar del lado de la mujer y no se puede estar tapando, ni ocultando algo tan grave dentro de las filas del PSOE".

Jurado ha puesto de relieve que "incluso el PSOE haya mantenido a Salazar como asesor de Sánchez", al tiempo que ha hecho hincapié en la denuncia que una militante socialista de Torremolinos ha interpuesto ante la Fiscalía contra el secretario general de la formación en este municipio malagueño.

"EL PSOE ES EL PARTIDO QUE MÁS DAÑO HACE A LAS MUJERES"

Según ha manifestado la popular, "nosotros lo hemos conocido ahora, pero la señora Montero lo conoció el pasado mes de junio, tal y como ella misma ha explicado". "Sin embargo, desde entonces María Jesús Montero está tapando el acoso dentro del PSOE de Torremolinos, dentro del PSOE de Málaga", ha recriminado Jurado a la número dos de Sánchez y secretaria general del PSOE andaluz.

A su juicio, "el PSOE de Andalucía y la señora Montero han fallado no sólo a las mujeres de su formación, han fallado no sólo a las militantes de su partido, sino que han fallado, una vez más, a todas las mujeres andaluzas".

"Para el PP de Andalucía --ha continuado-- esto demuestra lo que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo, y es que el PSOE tiene un feminismo de pancarta", siendo "el partido que es el promotor de la ley del Sólo Sí es Sí que ha hecho que más de un centenar de violadores y acosadores sexuales salgan a la calle; el partido que mantiene unos errores en los sistemas de vigilancia de las mujeres víctimas de violencia de género y permite el fallo de las pulseras sin ningún tipo de responsabilidad y perdón a las víctimas por lo que ha cometido", ha apostillado.

En definitiva, Jurado ha enfatizado que "el PSOE, con Sánchez y Montero a la cabeza, es el que más daño está haciendo a las mujeres en general y muy especialmente a las más vulnerables, con las víctimas de violencia".

"¿Qué mensaje le está dando la señora Montero a las mujeres andaluzas, si mientras que le dice que denuncien cuando haya algún tipo de acoso o de violencia a las mujeres de su partido, las calla?", se ha preguntado la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía.

Y ha cuestionado "qué credibilidad tienen la señora Montero y el PSOE si están siendo los que están permitiendo el acoso sexual, los que están amparando el acoso a las mujeres, poniéndose del lado de quien acosa en vez de dar la mano, acompañar y apoyar a quien está denunciando el acoso".

"¿QUÉ OCULTAN SÁNCHEZ Y MONTERO?"

Además de todo eso, Jurado ha lanzado una cuestión más: "¿Qué tienen que ocultar Sánchez y Montero? ¿Qué tienen que tapar para no haber expulsado de manera inmediata y haber tomado la represalia necesaria ante Salazar? ¿Qué están escondiendo para no ser tan contundentes ante una cuestión que es tan grave como el acoso sexual dentro de sus filas?".

En resumen, la popular ha tildado de "infame lo que está ocurriendo en el seno del PSOE con los comportamientos machista y de acoso sexual, que pone en evidencia que el PSOE en Andalucía y en toda España es un partido decadente y degenerado".

Ante eso, ha asegurado que desde el PP siempre van a estar "de la mano de las víctimas, trabajando por la igualdad real, por la libertad de las mujeres y por un feminismo desde el que trabajemos de forma conjunta con la sociedad por un futuro mejor para todos, sin el lastre de la violencia machista y el acoso a las mujeres".

Al hilo, ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los afiliados del PSOE para que "den un paso al frente, porque la defensa de la igualdad y la dignidad de las mujeres deben estar por encima de cualquier ideología y de cualquier liderazgo". "Ni Andalucía ni España pueden estar al servicio del interés personal de Sánchez", ha dicho.