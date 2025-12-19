Los juzgados andaluces de Violencia sobre la Mujer registraron en verano una media de 110 denuncias al día

Archivo - Fachada de los Juzgados de Motril. Archivo. - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Violencia de Género recibieron durante el tercer trimestre de 2025 un total de 10.269 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda Andalucía una media de 110, lo que supone un ligero descenso respecto al mismo periodo del año pasado.

Concretamente, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 9.340 víctimas (un 1,7 por ciento menos que hace un año) y 10.269 denuncias (un 1,7 por ciento menos), según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el Informe trimestral sobre Violencia de Género dado a conocer este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 84 por ciento, así como el de órdenes de protección solicitadas, que disminuyeron un 9,9 por ciento y en el de acordadas, que también se redujeron en un 4,9 por ciento.

Siete de cada diez denuncias (72,94%) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría y las presentadas por familiares representaron el 1,52 por ciento del total, un porcentaje levemente superior al registrado en el mismo trimestre de 2024.

El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (14,33%), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (8,72%) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,46%).

RENUNCIA A TESTIFICAR

Los casos en lo que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (769) han aumentado un 84 por ciento respecto al tercer trimestre de 2024, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 8,2 por cada cien víctimas de violencia de género.

Este porcentaje disminuye hasta el 7,8 por ciento en el caso de las víctimas españolas y se sitúa en el 9,44 por ciento en el de las de origen extranjero.

Entre los meses de julio y septiembre, 20,9 de cada 10.000 mujeres de toda Andalucía fueron víctimas de violencia machista, una tasa por encima de la media española, que se quedó en el 19,8, e inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 21,3.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9.

ÓRDENES SOLICITADAS

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 2.333 órdenes de protección, un 9,9 por ciento menos que hace un año.

De ellas, 2.108 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 225 por los juzgados en funciones de guardia. Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 1.860, un 4,94 por ciento menos que hace un año.

Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 1.657, el 78,6 por ciento de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 203, el 90 por ciento de las solicitudes registradas.

Tomando en consideración el total de órdenes de protección adoptadas (tanto por los juzgados de violencia sobre la mujer como por los juzgados de guardia), se adoptaron 8 de cada diez órdenes solicitadas, un porcentaje muy próximo al 76 por ciento de hace un año.

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha destacado el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales, que en el tercer trimestre del año representaron el 84,64 por ciento del total, uno de los porcentajes más elevado de toda la serie histórica.