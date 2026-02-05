Kutxabank mantendrá el pago con tarjetas y la retirada de dinero durante la integración tecnológica de Cajasur

Pantalla principal de la app de Kutxabank que usarán desde el 14 de febrero todos sus clientes de Andalucía. - KUTXABANK

Tras tres ciclos de pruebas, dos simulacros previos y la dedicación de más de 200.000 horas a su preparación, Kutxabank aborda la integración tecnológica de Cajasur desde las 15,00 horas del próximo viernes 13 de febrero, con una parada técnica de 24 horas de sus canales digitales (web y app) y cajeros propios para sus clientes de Andalucía.

Según ha informado Kutxabank en una nota, durante esta pausa programada, se migrarán más de 50.000 millones de datos, en el marco de un proceso de integración tecnológica en el que se ha involucrado un equipo multidisciplinar, integrado por más de 20 departamentos de ambos bancos y filiales del grupo, que suman más de 600 profesionales.

La migración tecnológica ha sido diseñada con el objetivo de minimizar el tiempo de la indisponibilidad de canales y, durante las 24 horas de integración, los clientes del banco en Andalucía podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y 'on line'; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay), y sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.

Además, si se necesita bloquear la tarjeta, se podrá hacer de forma inmediata en el 900 44 55 66. Junto a ello, si se prevé realizar algún pago, por Bizum o transferencia, durante ese período de tiempo, el banco recomienda a sus clientes planificarlo para antes o después de la pausa.

Con el objetivo de ultimar los preparativos para la migración, las oficinas de Cajasur adelantarán su horario de cierre del viernes a las 12,30 horas. Finalizada la pausa, se reactivará el servicio de forma progresiva y los clientes operarán con normalidad, esta vez ya desde la web y app de Kutxabank, pero con su usuario y sus claves habituales.

La propia app cuenta con una guía con los pasos a realizar en el primer acceso. Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente. Para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor y, además, se ha habilitado una web con las cuestiones más frecuentes (FAQs) sobre el proceso de integración (www.kutxabank-cajasur.es)

RECOMENDACIONES SOBRE FRAUDES

Kutxabank ha preparado una batería de recomendaciones de ciberseguridad (newsletters y mensajes SMS informativos) con el objetivo de prevenir intentos de fraude, con las que recuerda que hay que desconfiar de cualquier llamada que solicite cualquier tipo de información confidencial, como contraseñas o claves para ejecutar operaciones.

De hecho, ni Kutxabank ni Cajasur solicitan por teléfono este tipo de información, y el banco nunca envía SMS o correos con alertas de seguridad a sus clientes, por ejemplo, alertando de accesos no autorizados a su cuenta o de operaciones realizadas, y que contengan enlaces a los que el cliente deba acceder para realizar alguna acción.No debe pincharse nunca en esos enlaces.

DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS

'Cajasurplus' será a partir de la integración tecnológica 'Kutxabankplus'. Los clientes seguirán disfrutando de sus ventajas con el mismo usuario y contraseña, y sólo tendrán que aceptar la política de privacidad y las condiciones de uso. De esta forma, podrán mantener el histórico de sus compras y el dinero ahorrado en su hucha.

De igual forma, 'Cajasur Store' será 'Kutxabank Store'. Se accederá con el mismo usuario y contraseña. Se conservará el historial completo de los pedidos, y si el cliente dispone de un cupón de descuento, podrá canjearlo al final del proceso de compra, como lo hacía hasta ahora.

Además, los clientes podrán acceder a su 'Programa Euro 6000 Plus' desde la app o desde la web de Kutxabank, manteniendo el histórico de sus compras y el dinero ahorrado en su hucha.

RED AMPLIADA

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes accederán a más puntos de atención y servicio en una red ampliada, de tal modo que la red de oficinas para los clientes de Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de cuatro veces, mientras que para los de Kutxabank el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permitirá que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde un único canal digital para realizar consultas, gestiones y operaciones o contratar productos.

De la misma forma, todos los clientes del grupo operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por la geografía nacional, para sacar dinero, consultar saldos o realizar transferencias, y podrán hacer transferencias sin coste entre los clientes del Grupo. Con la integración, los clientes del grupo operarán por los mismos canales de la banca móvil y digital, es decir, la app Kutxabank y su web 'www.kutxabank.es'.

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN

Kutxabank aborda una etapa orientada al crecimiento en clientes, con una gama de productos ampliada y el foco en la mejora de su experiencia y la personalización, bajo un modelo omnicanal avanzando, que prioriza la elección del cliente en su operativa diaria, combinando la creciente digitalización con la atención de un gestor o gestora en la oficina.

Se trata de una etapa de diversificación, en la que ha apostado con determinación por la ampliación y personalización de soluciones de financiación y el crecimiento en la inversión crediticia a particulares, familias, empresas (grandes compañías y pymes, micropymes y autónomos) e instituciones, junto a la gestión patrimonial (Banca Personal, Premium y Privada) y la inversión alternativa.