Lagoa acoge el I Encuentro de Cooperación Internacional para la innovación social entre Azores y Andalucía

Imagen del I Encuentro de Cooperación Internacional para la innovación social entre Azores y Andalucía. - LABME

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Lagoa ha acogido este jueves el I Encuentro de Cooperación Internacional para la Innovación Social Lagoa/Azores-Andalucía, una iniciativa organizada por la Cámara Municipal de Lagoa y la Fundación Labme, destinada a "fortalecer la cooperación entre ambas regiones a través del desarrollo sostenible, la creación de empleo y la innovación social en sectores estratégicos".

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, el encuentro ha tenido lugar en el Parque Científico y Tecnológico de São Miguel - Nonagon, espacio "de referencia para la innovación y la colaboración entre instituciones, empresas y centros de conocimiento en Azores".

La jornada ha reunido a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales de Portugal y España, con el objetivo de "establecer una agenda operativa de cooperación basada en la innovación, la sostenibilidad y la cohesión territorial".

La sesión de apertura ha contado con la participación de la concejal del Municipio de Lagoa, Albertina Oliveira; la presidenta de la Fundación LABME, Sol Barbado García de las Heras; y el presidente de Visit Azores, Luis Capdeville, quien ha incidido en el papel de la innovación social y la colaboración interregional "como motores del desarrollo sostenible y del fortalecimiento de la identidad atlántica compartida".

Durante su intervención, Oliveira ha subrayado que el encuentro es "una oportunidad para cruzar fronteras, compartir experiencias y actuar ante retos sociales con soluciones prácticas, sostenibles y centradas en las personas". Por ello, ha afirmado que es "un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede fortalecer las capacidades locales, movilizar recursos e inspirar nuevas formas de actuar".

Por su parte, Barbado ha señalado la importancia de Lagoa como ciudad piloto del proceso de cooperación Azores-Andalucía 2025-2026, así como el papel de la Fundación Labme en el desarrollo metodológico y técnico del modelo de innovación social aplicado al desarrollo territorial.

La jornada se ha estructurado en mesas de trabajo temáticas dedicadas a los principales ejes del encuentro, como son los ecosistemas de emprendimiento e innovación social; la financiación y cooperación público-privada para proyectos de impacto; la innovación en sectores estratégicos y la medición y evaluación del impacto social y económico.

Durante la jornada, la Cámara Municipal de Lagoa y la Fundación Labme han firmado un Convenio General de Cooperación Internacional para el Desarrollo e Implantación de Planes y Proyectos de Impacto Social y Económico, con el propósito de "impulsar la revitalización de Lagoa y del conjunto del territorio de Azores desde la innovación social y el emprendimiento social".

El convenio, según ha señalado la citada nota de prensa, establece un marco jurídico e institucional de colaboración para el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades formativas, técnicas y divulgativas, así como la creación de alianzas estratégicas con instituciones de Portugal, España y Latinoamérica.

Asimismo, prevé la constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, encargada de coordinar, evaluar y planificar las acciones derivadas del acuerdo.

De las conclusiones del encuentro surgirá además una hoja de ruta compartida y la creación del Comité de Seguimiento Andalucía-Lagoa/Azores, que coordinará los proyectos piloto derivados de las mesas de trabajo y preparará el II Encuentro Andalucía-Azores, previsto en territorio andaluz.

El evento marca así el inicio de un proceso anual de cooperación internacional entre ambas regiones, con Lagoa como territorio demostrativo y líder institucional en Azores, y "con la ambición de consolidar un modelo replicable de innovación social y desarrollo sostenible en el espacio atlántico".